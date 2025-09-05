Не союзники, а попутчики: почему "Коалиция желающих" не поможет Украине в борьбе с РФ

Related video

Несколько мыслей после саммита "Коалиции желающих".

Нам наконец надо перейти от неэффективной модели сплочения вокруг не сплоченного к конкретному поиску союзников. Не партнеров, а союзников. У Путина союзники есть. Как минимум — Северная Корея, которая отправляет на фронт свою живую силу. То есть нам крайне необходим конкретный оборонный договор с теми, кто не просто подписывает какие-то "гарантии", а по сути однозначно воюет за тебя. Такими могут быть США, Япония, Великобритания. Если в будущем наша модель существования — это Израиль, то нам нужны именно союзники. Вы видите в Макроне или Мерце союзников? Лично я — нет. Я бы называл их даже не партнерами, а попутчиками. Помните заявления Мерца о "Таурусе" для Украины уже на второй день после избрания, если Путин не остановится? Путин остановился? "Таурусы" передали? Вот так и с этими "заверениями". Вопрос дефиниций. Одни говорят — будут гарантии "после окончания боевых действий", другие — после "установления мира". Это в каком будущем? Через год-два-десять? А если национальные парламенты этот документ не ратифицируют, что тогда? И что делать с позицией тех стран, которые уже сейчас говорят, что воевать за нас не будут? Они и за себя-то не очень-то и готовы. Вывод: электоральные циклы давят на мозги так, что происходит эрозия здравого смысла. Что ж... Единственным фактом, который можно зафиксировать на сегодняшний день, является понимание, что Европа уже далеко не едина. Есть откровенные пособники России, есть "ждуны", которые согласны, чтобы это уже наконец хоть как-то закончилось, и есть еще часть тех, кто хочет, чтобы Украина выстояла. Хотя тезис о том, что Россия должна однозначно проиграть, я так и не услышал. Все действия не дают ответа на вопрос — а останавливают ли они Путина сегодня. И ответ однозначный — нет. Субъектность Украины — в ее Вооруженных силах. Хотелось бы, чтобы еще было бы и в тылу, но сейчас это иллюзия, потому что не хватило мудрости.

А в целом сценарий очевиден. Он вырисовывается сам собой. И он до сих пор в перспективе напоминает корейский.

