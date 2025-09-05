Мнения
Не союзники, а попутчики: почему "Коалиция желающих" не поможет Украине в борьбе с РФ
"Коалиция желающих" — точно не то, что поможет Украине победить Россию, делает выводы из вчерашней встречи евролидеров журналист Виктор Шлинчак. Он уверен, что пора переходить от этого формата к другому, более эффективному — к оборонным союзам с теми, кто реально готов воевать за Украину.
Несколько мыслей после саммита "Коалиции желающих".
- Нам наконец надо перейти от неэффективной модели сплочения вокруг не сплоченного к конкретному поиску союзников. Не партнеров, а союзников. У Путина союзники есть. Как минимум — Северная Корея, которая отправляет на фронт свою живую силу. То есть нам крайне необходим конкретный оборонный договор с теми, кто не просто подписывает какие-то "гарантии", а по сути однозначно воюет за тебя. Такими могут быть США, Япония, Великобритания. Если в будущем наша модель существования — это Израиль, то нам нужны именно союзники. Вы видите в Макроне или Мерце союзников? Лично я — нет. Я бы называл их даже не партнерами, а попутчиками. Помните заявления Мерца о "Таурусе" для Украины уже на второй день после избрания, если Путин не остановится? Путин остановился? "Таурусы" передали? Вот так и с этими "заверениями".
- Вопрос дефиниций. Одни говорят — будут гарантии "после окончания боевых действий", другие — после "установления мира". Это в каком будущем? Через год-два-десять? А если национальные парламенты этот документ не ратифицируют, что тогда? И что делать с позицией тех стран, которые уже сейчас говорят, что воевать за нас не будут? Они и за себя-то не очень-то и готовы. Вывод: электоральные циклы давят на мозги так, что происходит эрозия здравого смысла. Что ж...
- Единственным фактом, который можно зафиксировать на сегодняшний день, является понимание, что Европа уже далеко не едина. Есть откровенные пособники России, есть "ждуны", которые согласны, чтобы это уже наконец хоть как-то закончилось, и есть еще часть тех, кто хочет, чтобы Украина выстояла. Хотя тезис о том, что Россия должна однозначно проиграть, я так и не услышал.
- Все действия не дают ответа на вопрос — а останавливают ли они Путина сегодня. И ответ однозначный — нет.
- Субъектность Украины — в ее Вооруженных силах. Хотелось бы, чтобы еще было бы и в тылу, но сейчас это иллюзия, потому что не хватило мудрости.
А в целом сценарий очевиден. Он вырисовывается сам собой. И он до сих пор в перспективе напоминает корейский.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.
