Чикагская мафия в Кремле: что понял Обама о России и почему сидел сложа руки в 2014-м

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Я очень хорошо помню, как Обама стал президентом. Посольство США в день выборов организовало большой банкет в "Хаяти" и собирало украинских випов, журналистов, аналитиков. "Change" — звучало свежо, напоминало руховское "Нужны перемены", а Обаму, в отличие от республиканца Маккейна, большинство украинцев воспринимали как надежду для мира.

Это потом, когда уже во второй каденции Обама достаточно сдержанно отрефлексировал на захват русскими Крыма, его симпатии в Украине сильно пошатнулись. Существует легенда, что как раз Маккейн требовал от Обамы ввести американские эсминцы в Черное море, чтобы обезопасить Украину от российской агрессии, однако...

Но Обама написал несколько книг, которые даже сегодня достойны внимания. Когда ты не у власти, со стороны смотреть на определенные вещи гораздо легче. "A Promised Land" (2020 год) — одна из таких книг, заслуживающая внимательного прочтения. Как раз на днях листал ее снова. А потом даже здесь, в ФБ, увидел знаковую цитату, которую даже когда-то подчеркнул. Вот она:

"Я не могу понять российский характер. Я много раз встречался с российскими политиками. Россиянин нагло врет и смотрит в твои глаза и знает, что ты видишь эту ложь и ему совсем не стыдно. Ложь — это именно то, что преследует везде российскую власть. На всех встречах с российскими политиками у меня сложилось впечатление, что всем им был важен только монолог, а твои замечания или возражения вообще не интересны. И тебе в лучшем случае дают сказать пару слов на камеру.

Лицом к лицу, я только слушал тех, с кем встречался. Только успевал поздороваться и начать что-то говорить, как тут же начинался бесконечный монолог, в которых подробно и жестко излагались все претензии к США и недовольства с разных сторон.

Российские политики мне напомнили людей, которые когда-то заправляли чикагской мафией в период "Великой Депрессии" в Америке.

Будучи президентом США и имея дело с политиками разного уровня в России, я понимал, что мне приходится общаться не с высокообразованными людьми, а с воспитанными улицей, жесткими, лишенными каких-либо сантиментов, узколобыми типами, которые никогда не выходили за пределы своего ограниченного опыта и которые всегда ценили крышу, взятки, шантаж, обман и периодически возникающее насилие как законные методы своей деятельности. Дипломатического языка для российских политиков вообще не существует, есть прижимание к стенке и язык "своих понятий".

* * *

Не будучи особым симпатиком Обамы (как и Байдена), — потому что важны не слова, а дела — у меня только один вопрос: если вы все это чувствовали, то почему, почему не действовали, чтобы остановить весь этот поток лжи и словесной диареи Путина?

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