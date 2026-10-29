Путин раскрывает карты: о чем на самом деле торгуется Кремль

Путин раскрывает карты. И торгуется о том, о чём говорил ранее. Удивительно, что этого до сих пор не осознают те, кто по-прежнему способен влиять на геополитику. О чём идёт речь? Отвечает глава правления Института мировой политики Виктор Шлинчак.

Кремль в разговор об окончании войны начинает добавлять новые вводные. И первое из них — это расшифровка "гарантий безопасности для России". По мнению Путина и его клики, мирный договор с Украиной может быть подписан, если НАТО отступит от границ с Россией. То есть статус члена альянса должны потерять все те, кто вступил в него, начиная с 90-х годов. По сути, речь идет о 16 странах, которые стали членами Альянса с 1999 года. От Польши, Чехии и Венгрии до Финляндии и Швеции.

А это — не просто максималистское требование, которое было артикулировано в 2007 году в Мюнхене (о расширении Альянса), но и открытое объяснение того, что война в Украине — это повод начать разговор о масштабной геополитической ревизии. И поэтому война России с Европой просто неизбежна, ведь она также будет экзистенциальной по своей сути.

Россия постоянно говорит об угрозах для себя, о том, что Россию обманули, что не учитывают её место в мире. И это при том, что нападение на РФ никто и никогда не рассматривал как симуляционную модель. Напротив, Альянс был создан именно для того, чтобы служить механизмом сдерживания агрессии.

Поэтому в словах Путина нет никакой логики. Нет никаких оснований полагать, что война в Украине может закончиться, как только Путин получит весь Донбасс или даже территории, записанные в Конституции РФ. Россия преследует гораздо более масштабные стратегические цели. И развал НАТО — одна из самых главных.

К 2030 году ЕС должен переоснастить свои вооруженные силы. Таким образом, отказ от американского "зонтика безопасности" не будет вызывать столь сильных опасений. Это входит в планы Европы.

В планах же Путина — успеть в этот период (2027–2030 годы) максимально снизить "стоимость" Альянса, спровоцировать раскол и в некоторых странах замедлить темпы перевооружения. Мы же в этом пазле действительно играем роль сдерживания возможностей Москвы по проведению СВО в перспективе до одного года. Поэтому помощь оружием и деньгами от европейцев — это, в том числе, плата за выигранное для них время.

До марта–апреля следующего года у Москвы ещё будут возможности "проталкивать" нас к капитуляции. В период апреля–мая может появиться небольшое окно возможностей уже для нас (если я правильно рассчитываю). И если темп войны не начнёт спадать до сентября 2027 года, следующим моментом для кардинальных изменений могут стать уже только 2029–2030 годы.

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