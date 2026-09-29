Мнения Российско-украинская война
Деньги, люди, планы: 9 шагов, которые приведут Украину к победе
Условия победы сформулировать просто, но реализовать сложно. Журналист Виктор Шлинчак перечисляет 9 шагов, которые необходимо предпринять, чтобы победить врага — во всех сферах: от фронта до тыла, от ответственного парламента до зрелой дипломатии.
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Чтобы победить в войне, нам нужно совсем немного.
- Субъективировать парламент. Там должно сформироваться большинство иного состава. Которое сможет выработать новую стратегию войны — и большинство, способное изменить качество работы правительства.
- Смена правительства. Подконтрольного новому парламентскому большинству, а не только Офису президента. С новым профессиональным качеством.
- Перенос центра влияния на улицу Грушевского, 5. При этом усиление международной субъектности президента за счет зрелых (взрослых) кадров.
- Отказ от преобладания политических механизмов в принятии решений на фронте в пользу исключительно военных стратегий.
- То же самое касается тыла. Переход на военные рельсы с систематизацией потребностей армии. Все остальные ремонты и отделочные работы откладываем на потом.
- Укрепление дипломатической службы. Возвращение/привлечение людей, которые демонстрировали эффективные результаты.
- Восстановление переговорных позиций с ближайшими соседями относительно более активного участия в обороне Украины. В идеале — создание оборонного союза со странами, находящимися в зоне опасности российских атак.
- Усиление финансирования сил обороны. Здесь нет никаких условий. Потому что это сейчас — основа.
И, наконец, всесторонняя поддержка украинского бизнеса, на котором сейчас держится стабильное пополнение бюджета.
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