Деньги, люди, планы: 9 шагов, которые приведут Украину к победе

Чтобы победить в войне, нам нужно совсем немного.

Субъективировать парламент. Там должно сформироваться большинство иного состава. Которое сможет выработать новую стратегию войны — и большинство, способное изменить качество работы правительства. Смена правительства. Подконтрольного новому парламентскому большинству, а не только Офису президента. С новым профессиональным качеством. Перенос центра влияния на улицу Грушевского, 5. При этом усиление международной субъектности президента за счет зрелых (взрослых) кадров. Отказ от преобладания политических механизмов в принятии решений на фронте в пользу исключительно военных стратегий. То же самое касается тыла. Переход на военные рельсы с систематизацией потребностей армии. Все остальные ремонты и отделочные работы откладываем на потом. Укрепление дипломатической службы. Возвращение/привлечение людей, которые демонстрировали эффективные результаты. Восстановление переговорных позиций с ближайшими соседями относительно более активного участия в обороне Украины. В идеале — создание оборонного союза со странами, находящимися в зоне опасности российских атак. Усиление финансирования сил обороны. Здесь нет никаких условий. Потому что это сейчас — основа.

И, наконец, всесторонняя поддержка украинского бизнеса, на котором сейчас держится стабильное пополнение бюджета.

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