Гроші, люди, плани: 9 кроків, які приведуть Україну до перемоги

Щоб виграти у війні, нам треба небагато.

Субʼєктизувати парламент. Там має зʼявитися інша за консистенцією більшість. Яка зможе випрацювати нову стратегію війни — і більшість, яка зможе змінити якість уряду. Зміна уряду. Підконтрольного новій парламентській більшості, а не тільки Офісу президента. З новою професійною якістю. Перенесення центру впливу на Грушевського, 5. Водночас посилення міжнародної субʼєктності президента завдяки зрілим (дорослим) кадрам. Відхід від переваги політичних механізмів в ухваленні рішень на фронті до виключно військових стратегій. Те саме стосується тилу. Перехід на воєнні рейки із систематизацією потреб армії. Всі інші ремонти і оздоблення відкладаємо на потім. Посилення дипломатичної служби. Повернення/залучення людей, які показували ефективний результат. Відновлення переговорних позицій з найближчими сусідами щодо більшої залученості в оборону України. Ідеально — створення оборонного союзу з країнами, які перебувають в поясі небезпеки російських атак. Посилення фінансування сил оборони. Тут без умов. Бо це зараз — основа.

І нарешті — тотальна підтримка українського бізнесу, на плечах якого зараз тримається стабільне поповнення бюджету.

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