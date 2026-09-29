Думки Російсько-українська війна
Гроші, люди, плани: 9 кроків, які приведуть Україну до перемоги
Умови перемоги сформулювати просто, але реалізувати складно. Журналіст Віктор Шлінчак називає 9 кроків, які потрібно зробити, щоб перемогти ворога — у всьому, від фронту до тилу, від відповідального парламенту до дорослої дипломатії.
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Щоб виграти у війні, нам треба небагато.
- Субʼєктизувати парламент. Там має зʼявитися інша за консистенцією більшість. Яка зможе випрацювати нову стратегію війни — і більшість, яка зможе змінити якість уряду.
- Зміна уряду. Підконтрольного новій парламентській більшості, а не тільки Офісу президента. З новою професійною якістю.
- Перенесення центру впливу на Грушевського, 5. Водночас посилення міжнародної субʼєктності президента завдяки зрілим (дорослим) кадрам.
- Відхід від переваги політичних механізмів в ухваленні рішень на фронті до виключно військових стратегій.
- Те саме стосується тилу. Перехід на воєнні рейки із систематизацією потреб армії. Всі інші ремонти і оздоблення відкладаємо на потім.
- Посилення дипломатичної служби. Повернення/залучення людей, які показували ефективний результат.
- Відновлення переговорних позицій з найближчими сусідами щодо більшої залученості в оборону України. Ідеально — створення оборонного союзу з країнами, які перебувають в поясі небезпеки російських атак.
- Посилення фінансування сил оборони. Тут без умов. Бо це зараз — основа.
І нарешті — тотальна підтримка українського бізнесу, на плечах якого зараз тримається стабільне поповнення бюджету.
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