За что воюют в Украине: почему не стоит ожидать следующих мирных переговоров раньше марта 2027 года

Самая большая ошибка американской стороны, которую еще раз подчеркнул зять Трампа Кушнер, заключается в том, что суть этой войны выходит далеко за рамки "территориальных вопросов" в Украине. Ограниченность мировоззрения и отсутствие опыта, а также бизнес-подходы тестя, к сожалению, не способствуют завершению войны, а, напротив, разжигают ее.

Россия в глобальном плане стремится к "Ялте-2". А война — это лишь тактический инструмент России для решения этой задачи. Поэтому, что бы ни говорил Путин, территории сейчас вообще не являются приоритетом, если через них не решается глобальный вопрос. А он и не может быть решен. Потому что посадить Путина за один стол с Китаем и Трампом — это обойдется ещё дороже, чем война. Потому что ни в США, ни в Китае не хотят делить влияние на троих, но и честно показать России ее место тоже не хотят. Ведь эту старую клячу еще можно доить долго — каждый в своих интересах. Поэтому и умереть или рассыпаться ей не дают, но и укреплять не будут.

Видео дня

Из-за ситуации с Ираном в этом году потенциальное окно для переговоров с Россией сдвигается на март. Там будет не окно, а небольшое окошко, если США и Китай жестко поставят Москву на место.

Но при нынешнем подходе, который демонстрируют США сегодня, решение этой проблемы может затянуться вплоть до 29-го года. К сожалению для нас.

Поэтому краткосрочный план таков:

физически выжить;

пережить зиму;

надеяться на давление союзников (и Китая) в начале следующего года.

Нынешние "хороводы" (где бы они ни происходили — в ОАЭ, Саудовской Аравии или Турции) нужно пережить в надежде, что среди американцев появится свой Киссинджер.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные материалы в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно