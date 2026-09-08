Миру — нет: что говорится об Украине и окончании войны в программах ведущих российских партий

Подборка предвыборных партийных программ России, составленная по следующей схеме: ключевой тезис, причина, предложения…

"Единая Россия" (Партия власти): "Выполнение всех задач СВО", защита суверенитета и "новых регионов"; Война как инструмент перестройки мирового порядка и борьбы с Западом; вести войну до истощения противника или до полной капитуляции Украины на условиях Кремля. Полная интеграция оккупированных территорий и милитаризация экономики.

КПРФ (коммунисты): "Народная война против фашизма и натовского империализма". Война рассматривается через призму классовой борьбы против "западного капитала". Полная и бескомпромиссная победа. Требуют перевода всей экономики на военные рельсы, национализации оборонных предприятий и более жестких методов ведения боевых действий.

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ЛДПР (ультранационалисты): " Все для фронта, всё для победы", радикальный антиукраинский шовинизм. Экзистенциальное противостояние, в котором ставится под сомнение само существование украинского государства. Максимальная эскалация. Предлагают уничтожение критически важной инфраструктуры, расширение зоны боевых действий и полную ликвидацию украинской государственности.

"Справедливая Россия — За правду": Социально-патриотический империализм. Война как способ "социальной справедливости" для ветеранов. Захват новых территорий (в частности Одессы, Николаева, Харькова) и полная денацификация/делиберализация в самой России.

"Новые люди": осторожная сдержанность, отказ от агрессивной военной риторики. Акцент на экономике, бизнесе и импортозамещении. Война рассматривается как "горькая реальность". Предпочтительно достижение мира путем переговоров, но с сохранением текущих линий фронта. Предлагают сосредоточиться на технологическом развитии РФ, а не на бесконечной эскалации.

Таким образом, никакой готовности к мирным процессам нет. Они даже не рассматривают никаких других вариантов, кроме уничтожения Украины и украинцев.

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