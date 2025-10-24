Проблемы пригорода Киев не волнуют: как столичная агломерация теряет шансы и деньги

Киевская агломерация — золотой теленок без присмотра

Если взглянуть на современную карту Европы, можно увидеть, что большинство столиц — это не просто один большой город, это сеть меньших городов вокруг столицы, которые соединяются тысячами связей и которые выигрывают от такого сочетания все. Сеть городов снижает переселение внутри мегаполиса, снижает нагрузку на его коммунальную инфраструктуру, улучшает условия для городской природной среды. Об этом можно писать и говорить очень много, но это не цель этого поста.

В агломерациях вокруг столиц формируется наибольшая доля ВВП стран, здесь самый высокий уровень доходов, наибольшая концентрация науки, культуры и т.п. Синергия центрального города и городов сети достигается развитой транспортной сетью, общностью интересов в управлении транспортом, отходами, канализацией, рекреациями…

Киевская агломерация

Вокруг Киева также уже сложилась естественным образом самая большая украинская агломерация. Война только усилила тенденцию роста населения в сетевых городах и селах вокруг Киева. Ежедневно сотни тысяч людей едут в Киев и из Киева… проклиная при этом как киевских, так и областных начальников. Я живу в Боярке, которая в целом имеет аж три варианта проезда в Киев. Но… собственно в Киев доехать это не проблема — 15 минут, и ты уже в черте города, возле крайней остановки метро. Но… у метро нет парковки, поэтому следует ехать дальше, а вот дальше коллапс, ведь из всех входных трасс на 3–4 полосы движения въезд происходит на улицу в две полосы, а то и вообще в одну, ведь здесь что-то ремонтируют, кто-то кого-то стукнул и т. п.

Люди, которые едут в Киев на работу, создают для Киева серьезную финансовую подушку, они здесь платят НДФЛ, здесь закупаются и таким образом создают мультипликацию средств. Но их комфортный приезд здесь никого не беспокоит. Проигрывают от этого и жители Киева, ведь сотни тысяч авто загрязняют воздух и создают ужасные пробки и парковки на тротуарах и газонах.

Проблема есть. Опыт решения таких проблем в Европе есть. Председатель КГГА есть, председатель КОГА есть, главы городов и сел вокруг Киева есть, а вот сотрудничества нет. Мы еще лет 7 назад пробовали обратить на это внимание Киева и окрестностей, министерства и народных депутатов, пробовали собирать всех вместе. Что-то вроде задвигалось, но это ответственность власти, а не общественности. И все стоит, а люди стоят в тянучках.

