5 шагов к теплу: что нужно сделать, если вы решили покинуть холодную квартиру в Киеве

Как искать для себя место, где перебыть холод из Киева?

Многие пишут о холоде в квартирах, но в то же время не готовы поехать на месяц куда-то в деревню, чтобы уберечься или уберечь детей от проблем с переохлаждением.

Просто ехать в неизвестность точно не стоит. Лучше всего перед поездкой сделать несколько вещей:

Куда ехать? Лучше всего в сторону западной границы. Там меньше тревог и больше шансов на электричество через Хмельницкую и Ривненскую АЭС. Итак, это в направлении Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Ровенской, Волынской областей. К кому ехать? Если есть родственники или друзья, имеющие жилье в селе в приличном состоянии, стоит связаться с ними и договориться о своем приезде. Перед тем важно узнать, функционирует ли в доме отопление и можно ли его проверить до приезда. Если таких возможностей нет, переходим к следующему. Как выбрать поселение, куда временно можно переехать? Во-первых, поселение должно быть достаточно большим — более 300 жителей (да, 300 жителей — это минимум, который дает основания надеяться, что там существует жизнь и по крайней мере есть маленький магазинчик). Во-вторых, поселение должно быть недалеко от железной дороги или от хорошей трассы. Как правило, такие поселения являются живыми и у вас будет возможность быстро добраться до ближайших городов. Берете карту железных дорог и автодорог и ищете подходящие поселения. Лучше в пределах 30 км от областного центра или 15 км от городов в 15–20 тысяч населения. В таких поселениях точно есть свободные для проживания дома в достаточно приемлемом состоянии. Как узнать о наличии домов для временной аренды в таких поселениях? Риэлторские службы, которые можно найти в интернете, а также сельсоветы и старостаты территориальных общин, в пределах которых находится выбранное вами поселение. Телефоны найти не сложно, все есть на сайтах этих общин, там вам могут подсказать местные группы, где все обо всем все знают и помогут. Надеяться на дома со всеми удобствами не стоит. Главное — чтобы был подведен газ (конвекторы) и была печь на дровах. Колодец важен, но не обязателен, он точно есть где-то рядом.

Первые пару суток будут несколько неожиданными после городского комфорта (хотя после нынешних холодных квартир это не так страшно). Дом может быть очень холодным из-за того, что стоял без отопления. Поэтому первая ночь будет непростой, печка нагреется за 3–4 часа, но дом — нет. Поэтому нужны будут бутылки с горячей водой в постель. За два дня все выровняется. Потребуется где-то утеплить окно, где-то двери, но это мелочи.

Відео дня

Мы это прошли в феврале 2022 года. Покидали дом уже в очень приличном для проживания состоянии.

Желаю удачи тем, кто попробует.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно