Зима 2026/27 без иллюзий: готовимся к критическому дефициту электроэнергии уже сейчас

О прогнозах. Электричество.

Средняя потребность электромощностей (зима/лето) расчетная — 14-16 ГВт, зимой при сильных морозах может достигать 18 ГВт и более.

Что с генерацией? В 2021 году было около 58 ГВт (так в открытых источниках) генерации, из них 13,8 — АЭС, 28,5 — ТЭС и 6,5 — ГЭС. Что осталось сейчас? 7,8 ГВт — АЭС и, возможно, 4ГВт — ГЭС и, возможно, 3,2 ГВт — ТЭС. Почему возможно? Потому что найти реально информацию сложно, и удары по ТЭС продолжаются. Если мы понимаем, что восстановить разрушенные ТЭС не получится за лето, то в следующую зиму мы войдем с очень сильным дефицитом электроэнергии. (Здесь есть потенциал СЭС, но он сильно зависит от погоды и зимой не слишком надежный) Поэтому нужно готовиться жить в условиях критического дефицита электричества. Максимально энергия должна идти для промышленности, которая должна производить оружие, гражданский сектор должен существенно сократить потребление электричества из общих сетей и расширить производство электричества для собственного потребления.

Городских жителей, особенно в высотках, ждут летом проблемы с хранением продуктов в холодильниках, ограничением пользования лифтами и электроплитами.

Что здесь можно сделать? Первое: приобрести для холодильников так называемые "аккумуляторы холода", которые можно положить в морозильную камеру, они аккумулируют холод и не дадут разморозиться камере в течение определенного времени (сутки-двое). Можно класть такой охлажденный аккумулятор в холодильник при отсутствии электричества, чтобы он не полностью потерял холод.

Также стоит запастись тушеной пищей в малых емкостях. Открыли, потребили и не храним в открытом виде.

Сельским жителям стоит взглянуть на свои погреба/подвалы. Это старый способ продолжения хранения пищи: также соление, копчение, консервация. Старшие крестьяне это знают, новые сельские жители, которые появятся из городов, быстро все освоят.

Как готовиться к зиме 2026/27? Надежд не то, что она будет теплой и с электричеством, немного. Поэтому о подготовке стоит думать уже сейчас.

Где-то за два месяца существенно упадут цены на различные электрические устройства — экофло, аккумуляторы, инверторы, генераторы. Поэтому стоит не упустить этот момент и закупить все необходимое. Здесь стоит понимать свое потребление, чтобы не брать лишнего — это дорого — и не взять мало, не поможет.

Минимальный набор для небольшого дома 110-160 кв. метров может быть таким: экофло/подобная станция на 2 квт, генератор инверторный на 3,5 квт обеспечит питание минимально необходимых для жизни устройств — газовый/пеллетный котел, интернет, легкое освещение. При наличии бюджета можно поставить инверторную станцию, которая будет заряжаться от сети, можно поставить собственную СЭС. Но даже при таких вариантах, в проблемные дни и при длительном отсутствии электричества генератор для резерва нужен.

Кто сейчас мерзнет в киевских квартирах, уже, может, и подумал над тем, чтобы приобрести где-то на селе домик для следующей зимы. Если так, то стоит это сделать весной. За лето можно будет привести его в чувство и заготовить необходимое на зиму.

Также следующей осенью стоит пересмотреть резинки на окнах, провести регулировку, утеплить все, что можно, и это также дает результат.

