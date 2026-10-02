Ядерная угроза, распад Европы, продолжение войны: основные моменты из выступления Путина на Валдае

Экспресс-анализ выступления Путина на Валдае

Помимо традиционных и уже избитых фраз (о первопричинах войны, расширении НАТО, изгнанном из Украины Януковиче и злобной Европе, которая хочет уничтожить ангельскую Россию), Путин описал, каким он видит будущий мир. И это — хоть что-то новое из всего этого потока старческого сознания.

Во-первых и главное. Путин фактически сказал: не ждите скорого возвращения к какой-то "нормальности", конфликты будут продолжаться, а мир вступил в длительный период перестройки. Почему это важно? Потому что это означает, что Москва больше не продает миру иллюзию, будто в ближайшее время мы увидим содержательные мирные переговоры. Россия будет жить в новой реальности — и это означает попытки вести войну и угрожать (или нет) всеми видами оружия, включая ядерное. "Ведь ружье может выстрелить".

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Надеюсь, в Вашингтоне это услышали?

Второй важный момент. Путин вновь говорит о конце западной гегемонии и пытается представить Россию не как страну, которая просто воюет с Западом, а как один из центров будущей системы. То есть посыл таков: не нужно договариваться с Россией об Украине, нужно договариваться с Россией о том, какой будет дальнейшая жизнь мира. Потому что? Если не будете договариваться — "см. пункт первый" — мы применим все имеющиеся силы и средства, чтобы заставить мир признать нас субъектами крупного соглашения по безопасности.

(Для меня здесь, правда, ничего нового не было, ведь я в своих эфирах постоянно говорю, что из-за войны в Украине Путин стремится доминировать над слабой Европой и не только — везде, куда дотянутся его руки).

Впервые о таком масштабе претензий заявил сам Путин. То есть вопрос о 20 процентах территории Донецкой области, которые якобы препятствуют миру, — это совершенно ложный миф по сравнению с тем, чего Москва стремится достичь в глобальном масштабе.

Дональд, Си, вы готовы?

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Третий момент. Путин вновь говорит о реформе Организации Объединенных Наций и о более значительной роли Азии, Африки и Латинской Америки. Здесь можно (прости, Господи) с ним согласиться, что организация в нынешнем виде изжила себя. Но есть одно большое "но".

Москва хочет пересмотра международного порядка, не пересматривая при этом собственного представления о праве сильного. То есть это заявка на проведение "новой Ялты" с Китаем и США. Где в этой истории Европа, нетрудно догадаться.

Интересно, что об этом думают Макрон, Мерц и премьер-министр Великобритании.

Ну и, очевидно, все у нас прислушались к вопросу: а где же здесь Украина?

Повторюсь — что касается нас — почти ничего нового. Ни одного плана по прекращению войны, ни одного нового тезиса о компромиссе, ни одного нового предложения. И это понятно.

Политтехнологи Путина вообще написали весь текст его выступления так, будто нас вообще не существует. Ведь он же воюет не с нами. Ведь мы, как говорит Путин, "управляемся Западом" (здесь хочется сказать: "если бы так"). И я действительно убежден, что в его разговорах больше речи идет о торге за своё место за столом Трампа и Си, чем о том, что он планирует в отношении Украины. Вопрос: готовы ли они к этому и понимают ли последствия?

То есть в голове царя только одно — где он, где поклонение перед российским нашествием и где признание его в качестве мирового лидера. Ради этого он сейчас и воюет, унося сотни тысяч жизней. Не слишком ли высока цена за величие бандита из подворотни?

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