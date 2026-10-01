"Потеря территорий Украиной неизбежна": Путин пригрозил захватить Донбасс менее чем за 1,5 года (видео)

Российский диктатор во время выступления на Валдае заявил о готовности "пойти на уступки" США в переговорах по Украине. Также он призвал Киев не цепляться за Донбасс.

Как сообщает российское агентство ТАСС, глава Кремля пообещал захватить Донбасс "раньше, чем через 1,5—2 года". По мнению Путина, именно на такой длительный срок рассчитывают Украина и ЕС. Диктатор считает, что Украине не стоит дальше воевать за Донбасс, ведь, якобы, армии оккупантов осталось захватить всего 11% его территории.

"Правильно было бы избежать потерь с обеих сторон и прийти к мирному решению. Если потеря территорий неизбежно произойдет, есть ли смысл за них цепляться?" — заявил Путин.

Глава Кремля даже пожаловался на удары ВСУ во время так называемых "выборов в Госдуму". Если бы не атака дронов, то Россия уже 21-го числа была бы готова к переговорам, сказал Путин.

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Кроме того, российский диктатор признал, что Кремль готов "пойти на сложные решения", содержащиеся в предложении президента США Дональда Трампа. При этом Путин еще раз упомянул о необходимости нейтрального статуса Украины и "гарантий безопасности для РФ".

Ранее мы сообщали, что Путин отклонил предложение Украины о двустороннем прекращении огня по энергетическим объектам. Диктатор назвал такое предложение нелепым.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина обсуждает три направления возможного продвижения к прекращению огня: энергетическое и морское перемирие, а также трехсторонний формат переговоров по предложению США.

После встречи с Дональдом Трампом Зеленский также заявил о готовности Украины к энергетическому перемирию с Россией.