"Втрата територій Україною неминуча": Путін пригрозив захопити Донбас менше ніж за 1,5 роки (відео)

Російський диктатор під час виступу на Валдаї заявив про готовність "піти на поступки" США у переговорах щодо України. Також він закликав Київ не чіплятись за Донбас.

Як повідомляє російська агенція ТАСС, очільник Кремля пообіцяв захопити Донбас "раніше ніж 1,5—2 роки". На думку Путіна, саме на такий довготривалий термін розраховують Україна та ЄС. Диктатор вважає, що Україні не варто далі воювати за Донбас, адже, нібито, армії окупантів залишилось захопити всього 11% його території.

"Правильно було б уникнути втрат з обох сторін і вийти на мирні рішення. Якщо втрата територій неминуче станеться, чи є сенс за них чіплятися?" — заявив Путін.

Кремлівський очільник навіть пожалівся на удари ЗСУ під час так званих "виборів до Держдуми". Якби не атака дронів, то Росія вже 21 числа була б готова до переговорів, сказав Путін.

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Також російський диктатор визнав, що Кремль готовий "піти на складні рішення", які містяться в пропозиції президента США Дональда Трампа. При цьому Путін ще раз згадав про необхідність нейтрального статусу України та "гарантій безпеки для РФ".

Раніше ми інформували, що Путін відмовився від пропозиції України про двостороннє припинення вогню по енергетичних об'єктах. Диктатор назвав таку пропозицію безглуздою.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна обговорює три напрями можливого руху до припинення вогню: енергетичне та морське перемир’я, а також тристоронній формат переговорів за пропозицією США.

Після зустрічі з Дональдом Трампом Зеленський також повідомив про готовність України до енергетичного перемир’я з Росією.