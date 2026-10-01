РФ "применит все вооружение": Путин впервые ответил на заявление НАТО о Калининграде

Президент России Владимир Путин отреагировал на якобы "угрозу" изоляции Калининграда силами НАТО. Диктатор пригрозил применить все виды вооружения, имеющиеся у России.

По его словам, Россия якобы не занимается запугиванием других стран в связи с защитой Калининграда. Такое заявление глава Кремля сделал во время выступления на пленарной сессии форума "Валдай", пишет российское агентство РБК.

Путин об угрозах со стороны РФ

Уничтожение российских баз в Калининграде: что известно

Ранее министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что у НАТО есть возможности для уничтожения российских баз в Калининграде в случае конфликта. По его словам, Альянс способен прорвать российскую систему обороны в регионе.

После этого РФ пригрозила применением ядерного оружия. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что Альянс получил предупреждение о возможном ядерном ответе в случае попыток воздушной или морской блокады Калининградской области.

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Угрозы РФ в адрес НАТО: что сказал Путин

Теперь Путин прокомментировал эти письма.

"Мы никого не пугаем. И то, о чём вы только что сказали — заявление МИД и письма, разосланные МИД некоторым странам, — это не запугивание, это ответ на попытку нас запугать", — сказал он.

Кроме того, российский диктатор заявил, что заявления западных политиков о подготовке к возможному конфликту с Россией к 2029–2030 годам, учения западных стран в Балтийском море и попытки задержания российских судов провоцируют РФ, и назвал всё это эскалацией.

"А потом стали поступать заявления по поводу Калининградской области. Всё правильно изложено в заявлении МИД и в тех письмах, которые были разосланы. Если дело дойдёт до прямого нападения на Российскую Федерацию — в данном случае речь идёт о Калининграде, да, возможно, и другие какие-то территории, конечно, на повестке дня неизбежно и немедленно встанет вопрос о применении Российской Федерацией всего вооружения, имеющегося в распоряжении нашей страны. Это неизбежно", — добавил Путин.

Напомним, что посольство России в Ирландии заявило, что РФ готова применить весь арсенал, включая ядерное оружие, если страны НАТО попытаются изолировать Калининградскую область от остальной части России.

Ранее в России также заявляли о якобы готовке НАТО к операциям против Калининграда. В МИД РФ утверждали, что в ходе военных учений Альянс отрабатывает морскую блокаду региона и сценарии его захвата. В частности, об этом говорил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.