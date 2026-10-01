РФ "застосує усе озброєння": Путін вперше відповів на заяву НАТО про Калінінград

Російський президент Володимир Путін відповів на нібито "загрозу" ізоляції Калінінграду силами НАТО. Диктатор пригрозив застосувати усі види озброєння, що є у Росії.

За його словами, Росія нібито не займається залякуванням інших країн щодо захисту Калінінграда. Таку заяву очільник Кремля зробив під час виступу на пленарній сесії форуму "Валдай", пише російське РБК.

Путін про погрози РФ

Знищення російських баз у Калінінграді: що відомо

Раніше міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що НАТО має можливості для знищення російських баз у Калінінграді у разі конфлікту. За його словами, Альянс здатний прорвати російську систему оборони в регіоні.

Після цього РФ пригрозила ядерною зброєю. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що Альянс отримав попередження про можливу ядерну відповідь у разі спроб повітряної або морської блокади Калінінградської області.

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Погрози РФ у бік НАТО: що сказав Путін

Тепер листи прокоментував Путін.

"Ми нікого не лякаємо. І те, про що ви щойно сказали, заява МЗС та листи, які МЗС розіслало деяким країнам, — це не залякування, це відповідь на спробу нас залякати", — сказав він.

Також російський диктатор заявив, що повідомлення західних політиків про підготовку до ймовірного конфлікту з Росією до 2029–2030 років, навчання західних країн у Балтійському морі та спроби затримання російських суден провокують РФ, і назвав усе це ескалацією.

"А потім почали чути заяви щодо Калінінградської області. Усе правильно написано в заяві МЗС і в тих листах, які були розіслані. Якщо справа дійде до прямого нападу на Російську Федерацію, в даному випадку мається на увазі Калінінград, так, можливо, й інші якісь території, звичайно, на порядку денному неминуче й негайно постане питання застосування Російською Федерацією всіх озброєнь, що є в розпорядженні нашої країни. Це неминуче", — додав Путін.

Нагадаємо, що посольство Росії в Ірландії заявило, що РФ готова використати весь арсенал, включно з ядерною зброєю, якщо країни НАТО спробують ізолювати Калінінградську область від решти Росії.

Раніше в Росії також заявляли про нібито підготовку НАТО до операцій проти Калінінграда. У МЗС РФ стверджували, що під час військових навчань Альянс відпрацьовує морську блокаду регіону та сценарії його захоплення. Зокрема, про це говорив заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко.