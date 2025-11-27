Украина добилась исключения пункта о "полной амнистии" РФ из мирного плана США, — Стефанишина

Украине удалось изъять из предложенного мирного плана Дональда Трампа противоречивый пункт об амнистии, который вызвал больше всего опасений относительно справедливости и ответственности России.

Об этом заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина в интервью DW. По ее словам, после раунда переговоров в Женеве украинской делегации удалось достичь ряда принципиальных договоренностей относительно будущего мирного соглашения с Россией.

Стефанишина рассказала, что пункт об амнистии исключен из мирного плана Трампа

Ольга Стефанишина отметила, что Украине, в частности, удалось добиться исключения пункта о так называемой "полной амнистии" из мирного плана, который администрация президента США Дональда Трампа предложила в рамках переговоров по завершению российско-украинской войны.

"Могу однозначно сказать: вопрос амнистии не входит в окончательные 19 пунктов. Этого пункта нет, потому что он является чрезвычайно противоречивым и касается вопроса справедливости", - отметила Стефанишина.

Изъятие данного пункта из так называемого "мирного плана Трампа" означает, что Россия и ее военные все еще могут быть привлечены к ответственности за военные преступления, совершенные против Украины.

Кроме того, Стефанишина отметила работу главного американского переговорщика Дэна Дрисколла.

По ее словам, он построил всю линейку инноваций и политику в области беспилотников на украинском опыте. И косвенно, он уже давно участвует в делах Украины, но теперь у него появилась новая, более значимая роль переговорщика.

"Мы уверены, что его приезд в Киев был удачным. Он провел время с украинским военным руководством. Он был на всех брифингах и в курсе всех событий, а также был одним из переговорщиков на встречах в Женеве и в Абу-Даби. У него есть весь спектр информации, включая все военные данные, так что он не мог быть введен в заблуждение… У него очень твердая профессиональная позиция", - описала Дрисколла Стефанишина.

При этом издание The Atlantic считает, что "мирный план Трампа" в тупике, потому что "кто-то" убедил президента США, что Украина проиграет.

Напомним, ранее аналитик Анатолий Амелин реконструировал 19 пунктов мирного плана, которые были согласованы на переговорах в Женеве, исходя из публичных заявлений и комментариев, опубликованных в надежных западных СМИ.

При этом в распоряжении СМИ оказались "пленки Уиткоффа", на которых спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф говорит с помощником президента РФ Владимира Путина по вопросам внешней политики Юрием Ушаковым. И дает россиянину советы, как организовать разговор лидеров США и РФ, чтобы склонить Трампа на сторону Кремля.