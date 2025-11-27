Україна домоглася виключення пункту про "повну амністію" РФ із мирного плану США, — Стефанішина

Україні вдалося вилучити із запропонованого мирного плану Дональда Трампа суперечливий пункт про амністію, який викликав найбільше побоювань щодо справедливості та відповідальності Росії.

Про це заявила посол України в США Ольга Стефанішина в інтерв'ю DW. За її словами, після раунду переговорів у Женеві українській делегації вдалося досягти низки принципових домовленостей щодо майбутньої мирної угоди з Росією.

Стефанішина розповіла, що пункт про амністію виключено з мирного плану Трампа

Ольга Стефанішина зазначила, що Україні, зокрема, вдалося домогтися виключення пункту про так звану "повну амністію" з мирного плану, який адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала в рамках переговорів щодо завершення російсько-української війни.

"Можу однозначно сказати: питання амністії не входить до остаточних 19 пунктів. Цього пункту немає, тому що він є надзвичайно суперечливим і стосується питання справедливості", — зазначила Стефанішина.

Відео дня

Вилучення цього пункту з так званого "мирного плану Трампа" означає, що Росія та її військові все ще можуть бути притягнуті до відповідальності за воєнні злочини, вчинені проти України.

Крім того, Стефанішина відзначила роботу головного американського парламентера Дена Дрісколла.

За її словами, він побудував усю лінійку інновацій і політику в галузі безпілотників на українському досвіді. І побічно, він уже давно бере участь у справах України, але тепер у нього з'явилася нова, більш значуща роль перемовника.

"Ми впевнені, що його приїзд до Києва був вдалим. Він провів час з українським військовим керівництвом. Він був на всіх брифінгах і в курсі всіх подій, а також був одним із переговірників на зустрічах у Женеві та в Абу-Дабі. У нього є весь спектр інформації, включно з усіма військовими даними, тож його не могло бути введено в оману... У нього дуже тверда професійна позиція", — описала Дрісколла Стефанішина.

При цьому видання The Atlantic вважає, що "мирний план Трампа" в глухому куті, тому що "хтось" переконав президента США, що Україна програє.

Нагадаємо, раніше аналітик Анатолій Амелін реконструював 19 пунктів мирного плану, які були узгоджені на переговорах у Женеві, виходячи з публічних заяв і коментарів, опублікованих у надійних західних ЗМІ.

При цьому в розпорядженні ЗМІ опинилися "плівки Віткоффа", на яких спецпосланець Білого дому Стів Віткофф говорить із помічником президента РФ Володимира Путіна з питань зовнішньої політики Юрієм Ушаковим. І дає росіянину поради, як організувати розмову лідерів США і РФ, щоб схилити Трампа на бік Кремля.