Нардепка Скороход назвала суми виплат "слугам народу" в конвертах. Гроші можуть брати "з митниці"

За словами Скороход, рядовий депутат від монобільшості отримує заохочення у розмірі 40 тисяч. Про яку валюту йдеться, політикиня не уточнила.

Народним депутатам України від "Слуги народу" платять гроші у конвертах, щоб вони голосували як слід. Про це сказала в ефірі телеканалу "Україна 24" членкиня депутатської групи "За майбутнє" Анна Скороход.

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Пересічний депутат, за її словами, отримує близько 40 тисяч додаткових виплат, а не рядові – ще більше. У якій саме валюті, Скороход не уточнила.

Проте в парламенті залишилися нардепи, які не голосують так, як треба, стверджує Скороход.

[ + – ] Про підкупи нардепів говорив коханий Скороход Антон Поляков

За чутками, влада може брати гроші для депутатів "із митниці", а справи про підкупи не розслідуються через депутатську недоторканність, додала політикиня.

Відкриття кримінального провадження проти нардепа може погодити генпрокурорка України Ірина Венедіктова.

"Генеральний прокурор підконтрольна монобільшості, вона їм підкоряється", — заявила Скороход.

[ + – ] За словами Скороход, Венедіктову контролює монобільшість Фото: slovoidilo

Зазначимо, що Анна Скороход – це колишня кохана померлого нардепа Антона Полякова. Політик помер уночі 8 жовтня в Києві, йому стало погано в таксі. Медики зробили висновок, що Поляков помер від гострої коронарної недостатності та гострої ішемічної хвороби серця.

За кілька днів до загибелі Поляков говорив, як "слуги народу" отримували гроші, щоби правильно проголосувати за закон проти олігархів. Він не називав прізвища цих політиків.

Фокус також писав про підкуп нардепа від монобільшості Олександра Санченка. Це намагався зробити директор Організації колективного управління авторськими та суміжними правами Олександр Нікін, але під час передачі $100 тисяч його затримали співробітники СБУ.