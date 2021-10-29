СБУ затримала топчиновника під час спроби підкупу "слуги народу" за $100 тисяч (фото)

Затриманим виявився Олександр Нікін, який намагався підкупити нардепа з президентської фракції Олександра Санченка через "потрібне" виправлення та відтермінування законопроєкту про авторські права.

СБУ повідомила про затримання директора Організації колективного управління авторськими та суміжними правами після спроби підкупу нардепа Верховної Ради. Про це повідомляє пресцентр силового відомства.

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За даними силовиків, підозрюваний пропонував чинному народному депутату по $100 тисяч щорічно за внесення "потрібної" правки та відтермінування законопроєкту №5572 "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права та (або) суміжних прав".

Затриманий є директором Організації колективного управління авторськими та суміжними правами, яка збирає гроші з усіх установ, де грає музика.

В СБУ зазначили, що установа, головою якої є підозрюваний, має передавати більшу частину коштів виконавцям, оскільки вони мають авторські права на композиції.

"Користуючись монопольним становищем на ринку, зловмисник створив кілька компаній-прокладок. Кошти проходили через них і виконавці отримували відсоток не від першої суми, а від "фінальної компанії-прокладки", що зменшувало прибуток музикантів у кілька разів", — додали в спецслужбі.

19 жовтня Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №5572, який передбачає ліквідацію Організації колективного управління авторськими та суміжними правами, через що, за словами силовиків, затриманий наважився на підкуп нардепа.

Підозрюваний запропонував одному з авторів законопроєкту про авторські права щороку отримувати по $100 тисяч на внесення правок і можливе відтермінування документа на невизначений термін.

Директора Організації затримали у п'ятницю, 29 жовтня, під час спроби підкупу народного депутата через його помічника. В СБУ також додали, що зараз вирішується питання щодо вручення обвинуваченому підозри.

За даними видання Бабель, затриманим виявився Олександр Нікін, який намагався підкупити нардепа від "Слуги народу" Олександра Санченка.

[ + – ] Спроба підкупу нардепа за $100 тисяч [ + – ] Спроба підкупу нардепа за $100 тисяч [ + – ] Спроба підкупу нардепа за $100 тисяч [ + – ] Спроба підкупу нардепа за $100 тисяч Фото: СБУ

Факт затримання директора Організації колективного управління авторськими та суміжними правами Олександра Нікіна підтвердив фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя. Музикант ще до публікації офіційного пресрелізу СБУ повідомив, що голова установи намагався підкупити народного депутата через його помічника.

За словами Тараса Тополі, силовики зафіксували факт передавання $100 тисяч Нікіним, а "потрібним персонам" пропонували також щорічно платити по 100 тисяч доларів.

[ + – ] Затримання Олександра Нікіна при спробі підкупу нардепа

Олександр Санченко — народний депутат IX скликання від партії "Слуга народу", голова підкомітету Ради з музичної індустрії та один з авторів законопроєкту №5572. До Верховної Ради потрапив на місце Ірини Венедіктової, яку призначили генеральною прокуроркою. Олександр Санченко є засновником конкурсу краси "СтудМіс України" і був одним із керівників Atlas Weekend.

Мета законопроєкту №5572 — розблокування діяльності організацій колективного управління у сферах публічного виконання та публічного відтворення музичних недраматичних творів, щоб уникнути негативних наслідків припинення сплати роялті для українських митців і світової авторської спільноти.

Раніше в ДБР називали ТОП-5 методів, якими користуються чиновники при спробі позбавитися хабара під час затримання.

Також Фокус повідомляв, що СБУ викрила полтавських топчиновників на хабарі. За даними силовиків, зловмисники вимагали $5 тисяч за видавання дозволу на будівництво, а у разі відмови платити погрожували "проблемами" під час підприємницької діяльності.