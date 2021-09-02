Обшуки в мерії Полтави: СБУ викрила топчиновників на хабарі (фото)
За інформацією правоохоронців, зловмисники вимагали $5 тисяч за видавання дозволу на будівництво. У разі відмови бізнесменові погрожували "проблемами".
СБУ повідомила про викриття чиновника одного з управлінь Полтавської міськради і депутата міської ради на одержанні неправомірної вигоди. Про це інформує пресцентр відомства.
За даними слідства, підозрювані намагалися організувати схему поборів із місцевих бізнесменів під час видавання дозволів на будівництво та благоустрій в місті. Якщо підприємці відмовилися давати хабар — їм погрожували "проблемами" в процесі ведення підприємницької діяльності.
В СБУ стверджують, що підозрювані чиновники вимагали з підприємців по $5 тисяч за видавання таких дозволів.
Депутата Полтавської міськради затримали на гарячому в процесі отримання другого траншу "хабара". За фактом організації незаконної схеми відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Якщо вина підозрюваних буде доведена — їм загрожує від 5 до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна, а також із позбавленням права обіймати посади терміном на три роки.
Раніше Фокус розповідав, що в мерію Полтави силовики прийшли з обшуками. Журналісти повідомляли, що бійці СБУ провели слідчі дії в кабінетах мера міста Олександра Мамая і головного архітектора Миколи Шевельова. Топчиновників міськради підозрюють в отриманні хабарів в обмін на видавання дозвільних документів.
Також Фокус повідомляв, що СБУ піймала на хабарі чиновників Торгово-промислової палати. За даними слідства, деякі чиновники ТППУ за грошову винагороду легалізували іноземців на території України, видаючи їм фіктивні запрошення для приїзду в країну.