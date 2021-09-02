Обшуки в мерії Полтави: СБУ викрила топчиновників на хабарі (фото)

За інформацією правоохоронців, зловмисники вимагали $5 тисяч за видавання дозволу на будівництво. У разі відмови бізнесменові погрожували "проблемами".

СБУ повідомила про викриття чиновника одного з управлінь Полтавської міськради і депутата міської ради на одержанні неправомірної вигоди. Про це інформує пресцентр відомства.

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За даними слідства, підозрювані намагалися організувати схему поборів із місцевих бізнесменів під час видавання дозволів на будівництво та благоустрій в місті. Якщо підприємці відмовилися давати хабар — їм погрожували "проблемами" в процесі ведення підприємницької діяльності.

В СБУ стверджують, що підозрювані чиновники вимагали з підприємців по $5 тисяч за видавання таких дозволів.

Депутата Полтавської міськради затримали на гарячому в процесі отримання другого траншу "хабара". За фактом організації незаконної схеми відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Якщо вина підозрюваних буде доведена — їм загрожує від 5 до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна, а також із позбавленням права обіймати посади терміном на три роки.

[ + – ] Обшуки СБУ через хабарі в Полтавській міськраді [ + – ] Обшуки СБУ через хабарі в Полтавській міськраді [ + – ] Обшуки СБУ через хабарі в Полтавській міськраді

Раніше Фокус розповідав, що в мерію Полтави силовики прийшли з обшуками. Журналісти повідомляли, що бійці СБУ провели слідчі дії в кабінетах мера міста Олександра Мамая і головного архітектора Миколи Шевельова. Топчиновників міськради підозрюють в отриманні хабарів в обмін на видавання дозвільних документів.

Також Фокус повідомляв, що СБУ піймала на хабарі чиновників Торгово-промислової палати. За даними слідства, деякі чиновники ТППУ за грошову винагороду легалізували іноземців на території України, видаючи їм фіктивні запрошення для приїзду в країну.