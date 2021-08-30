Чиновники Торгово-промислової палати за хабар легалізували іноземців в Україні, — СБУ

Іноземці платили чиновникам до $3 тисяч за виготовлення фіктивних запрошень для в'їзду і за сприяння в зборі документів.

Контррозвідка СБУ звинуватила деяких чиновників Торгово-промислової палати України в незаконній діяльності з легалізації іноземців у нашій країні. Про це повідомляє пресцентр спецслужби.

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За даними силовиків, чиновники ТППУ організували схему запрошень в Україні так званих "бізнесменів" з країн Близького Сходу і Центральної Азії. Обвинувачені допомагали їм в оформленні посвідки на тимчасове та постійне проживання в нашій країні, використовуючи фіктивні підстави для реєстрації шлюбів іноземців з громадянами України.

За грошову винагороду в розмірі від $1000 до $3 тисяч, як встановило слідство, виготовляли фіктивні запрошення для в'їзду іноземних громадян і сприяли в підготовці необхідних документів для їх подачі в Мін'юст та міграційну службу України. Ця процедура служила підставою для оформлення документів на право перебування в Україні, а також дозволяла іноземним громадянам безперешкодно перетинати державний кордон і виїжджати на територію країн Євросоюзу.

"За результатами обшуків вилучено комп'ютерну техніку, телефони, носії інформації та документи, що підтверджують протиправну діяльність", — підкреслили в пресцентрі СБУ та додали, що наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу обвинуваченим.

[ + – ] Обшуки СБУ в Торгово-промисловій палаті

[ + – ] Обшуки СБУ в Торгово-промисловій палаті

Раніше Фокус повідомляв, що СБУ викрила харківських чиновників у привласненні 5 млн гривень пенсій жителів ОРДЛО. За даними силовиків, чиновники змінювали інформацію про виплати в базі даних і оформляли банківські карти, на які й отримували пенсії жителів окупованих територій.

Також Фокус розповідав, що СБУ викрила російську ботоферму з дискредитації Кримської платформи. Ворожа інтернет-агентура, що мала в розпорядженні понад 15 тисяч фейкових акаунтів, була створена жителями Києва, а зарплату за незаконну діяльність вони отримували з РФ через заборонені платіжні сервіси.