"Щур" в лавах СБУ: суд обрав запобіжний захід зраднику, якого затримав особисто Малюк

Шевченківський районний суд Києва обрав для підозрюваного Дмитра Козюри арешт терміном на 60 діб.

Related video

У четвер, 13 лютого, топкерівнику СБУ Дмитру Козюрі, що очолював штаб Антитерористичного центру, обрали запобіжний захід. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Під час засідання суду керівник АТЦ розповів, що почав працювати на російські спецслужби з 2018-го року. Після повномасштабного вторгнення Росії він продовжив шпигувати для ФСБ.

Прокурор заявив, що підозрюваний передавав російським спецслужбам інформацію, яка містить державну таємницю, а також дані щодо наслідків ракетних ударів. Він просив для Дмитра Козюри два місяці під вартою, натомість сторона захисту наполягала на нічному домашньому арешті.

Видання "Телеграф" повідомляє, що суд відбувався у закритому режимі.

Суддя Шевченківського райсуду Києва Павло Слободянюк, розглядаючи клопотання прокурора Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони, відправив Дмитра Козюру під варту до 11 квітня.

Як повідомляє "Ми-Україна", за словами адвоката Едуарда Клименка підозрюваний фактично визнає провину, але угоду зі слідством він не ухвалював.

При цьому Дмитро Козюра зазначив, що готовий нести покарання за скоєне, але водночас розглядав питання його обміну.

Нагадаємо, затримання начальника штабу Антитерористичного центру СБ України відбулося 12 лютого, після документування 14 епізодів протиправної діяльності зловмисника. Затримував "щура" особисто голова СБУ Василь Малюк.

Зрадник був завербований сім років тому у Відні. Деякий час він був "законсервований" російськими кураторами та не вів активної шпигунської діяльності, але наприкінці 2024 року поновив контакти з ФСБ. СБУ вже контролювала його дії та відстежувала всю комунікацію.