"Крыса" в рядах СБУ: суд избрал меру пресечения предателю, которого задержал лично Малюк

Шевченковский районный суд Киева избрал для подозреваемого Дмитрия Козюры арест сроком на 60 суток.

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В четверг, 13 февраля, топ-руководителю СБУ Дмитрию Козюре, возглавлявшему штаб Антитеррористического центра, избрали меру пресечения. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Во время заседания суда руководитель АТЦ рассказал, что начал работать на российские спецслужбы с 2018-го года. После полномасштабного вторжения России он продолжил шпионить для ФСБ.

Прокурор заявил, что подозреваемый передавал российским спецслужбам информацию, содержащую государственную тайну, а также данные о последствиях ракетных ударов. Он просил для Дмитрия Козюры два месяца под стражей, в то же время сторона защиты настаивала на ночном домашнем аресте.

Издание "Телеграф" сообщает, что суд проходил в закрытом режиме.

Судья Шевченковского райсуда Киева Павел Слободянюк, рассматривая ходатайство прокурора Специализированной прокуратуры в сфере обороны, отправил Дмитрия Козюру под стражу до 11 апреля.

Как сообщает "Мы-Украина", по словам адвоката Эдуарда Клименко подозреваемый фактически признает вину, но соглашение со следствием он не принимал.

При этом Дмитрий Козюра отметил, что готов нести наказание за содеянное, но в то же время рассматривал вопрос его обмена.

Напомним, задержание начальника штаба Антитеррористического центра СБ Украины состоялось 12 февраля, после документирования 14 эпизодов противоправной деятельности злоумышленника. Задерживал "крысу" лично председатель СБУ Василий Малюк.

Предатель был завербован семь лет назад в Вене. Некоторое время он был "законсервирован" российскими кураторами и не вел активной шпионской деятельности, но в конце 2024 года возобновил контакты с ФСБ. СБУ уже контролировала его действия и отслеживала всю коммуникацию.