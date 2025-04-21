999 квадриллионов: украинец хотел получить рекордную компенсацию от РФ через суд, — Опендатабот

Украинец из Хмельницкой области хотел получить через суд компенсацию от РФ за материальный и моральный ущерб в размере 999 квадриллионов грн. Это значительно больше, чем общая сумма всех удовлетворенных исков о возмещении с 2022 года.

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Информация приводится на сайте аналитической платформы "Опендатабот".

Аналитики со ссылкой на данные поисковика по судебному реестру "Бабушка" отмечают, что всего с начала полномасштабного вторжения в Украину против России было вынесено 1 482 судебных решения. Среди обычных людей самая большая присужденная сумма возмещения составила 328 млн грн (иск украинца из Харькова), среди бизнеса — 180 млрд грн (агрокомпания "Магнат").

Больше всего судебных решений о компенсации нанесенного РФ ущерба было принято в 2024 году Фото: Опэндатабот

В 2024 году по искам граждан было принято 239 удовлетворительных решений и 39 отказов. Бизнес чаще выигрывает иски о возмещении убытков от РФ: 224 дела удовлетворили, а отказа было только 3, отмечают аналитики.

С начала 2025 года суды удовлетворили 53 иска граждан и отказали 6 украинцам, а бизнес получил 68 удовлетворительных приговоров и ни одного отказа.

Отмечается, что в целом с начала полномасштабной войны РФ против Украины сумма удовлетворенных исков о возмещении убытков составила 913 млрд грн. Поэтому иск от жителя Хмельницкой области на 999 квадриллионов был рекордным (один квадриллион — это единица с 15 нулями).

За 2024 год суды удовлетворили 42,8% исков граждан Украины о компенсации убытков от РФ Фото: Опэндатабот

Компенсация от РФ: возникает проблема исполнения судебных решений

Однако после принятия судебного решения встает вопрос об их исполнении, которое в реальности оказывается маловероятным.

"Судебные решения, которые принимают украинские суды по делам о возмещении убытков, причиненных вооруженной агрессией России, создают ряд вызовов — прежде всего, это проблема их выполнения. Россия вряд ли признает и выполнит такие решения добровольно. Другие государства, скорее всего, будут отказывать в их принудительном исполнении, ссылаясь на юрисдикционные иммунитеты. А в Украине отсутствует достаточное количество российского имущества, которое могло бы быть использовано для реального выполнения таких решений", — сказал адвокат, директор Центра Днестрянского Иван Городиский.

По этой причине предприятия после удовлетворения иска в украинском суде обращаются в международные инстанции. Аналитики напомнили, что акционерное общество "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" смогло получить в Парижском суде разрешение на принудительное исполнение решения о возмещении убытков в 5 млрд долларов, которые были нанесены незаконным использованием активов в оккупированном Россией Крыму, однако этот процесс тянется с 2016 года.

Напомним, 17 января международный реестр убытков Украины, созданный Советом Европы в Гааге, сообщал о начале приема заявок на компенсацию от родственников погибших от рук оккупантов украинцев.

11 апреля Фокус со ссылкой на решение Львовского окружного административного суда писал, что бывшую курсантку Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба обязали выплатить учебному заведению 264 тысячи гривен компенсации после того, как она написала рапорт об отчислении.