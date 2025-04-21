999 квадрильйонів: українець хотів отримати рекордну компенсацію від РФ через суд, — Опендатбот

Українець із Хмельницької області хотів отримати через суд компенсацію від РФ за матеріальні та моральні збитки у розмірі 999 квадрильйонів грн. Це значно більше, ніж загальна сума всіх задовільнених позовів про відшкодування з 2022 року.

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Інформація наводиться на сайті аналітичної платформи "Опендатабот".

Аналітики з посиланням на дані пошуковика по судовому реєстру "Бабуся" зазначають, що усього з початку повномасштабного вторгнення до України проти Росії було винесено 1 482 судових рішення. Серед звичайних людей найбільша присуджена сума відшкодування склала 328 млн грн (позов українця з Харкова), серед бізнесу — 180 млрд грн (агрокомпанія "Магнат").

Найбільше судових рішень про компенсацію завданих РФ збитків було ухвалено у 2024 році Фото: Опендатабот

У 2024 році за позовами громадян було ухвалено 239 задовільних рішень та 39 відмов. Бізнес частіше виграє позови про відшкодування збитків від РФ: 224 справи задовольнили, а відмови було лише 3, зазначають аналітики.

З початку 2025 року суди задовольнили 53 позови громадян і відмовили 6 українцям, а бізнес отримав 68 задовільних вироків і жодної відмови.

Зазначається, що загалом від початку повномасштабної війни РФ проти України сума задовільнених позовів про відшкодування збитків склала 913 млрд грн. Тож позов від жителя Хмельниччини на 999 квадрильйонів був рекордним (один квадрильйон — це одиниця з 15 нулями).

За 2024 рік суди задовольнили 42,8% позовів громадян України про компенсацію збитків від РФ Фото: Опендатабот

Компенсація від РФ: постає проблема виконання судових рішень

Однак після ухвалення судового рішення постає питання про їх виконання, яке в реальності виявляється малоймовірним.

"Судові рішення, які ухвалюють українські суди у справах про відшкодування збитків, завданих збройною агресією Росії, створюють низку викликів — передусім, це проблема їхнього виконання. Росія навряд чи визнає та виконає такі рішення добровільно. Інші держави, найімовірніше, відмовлятимуть у їх примусовому виконанні, посилаючись на юрисдикційні імунітети. А в Україні відсутня достатня кількість російського майна, яке могло б бути використане для реального виконання таких рішень", — сказав адвокат, директор Центру Дністрянського Іван Городиський.

З цієї причини підприємства після задоволення позову в українському суді звертаються до міжнародних інстанцій. Аналітики нагадали, що акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" змогло отримати в Паризькому суді дозвіл на примусове виконання рішення про відшкодування збитків у 5 млрд доларів, які було завдано незаконним використанням активів в окупованому Росією Криму, проте цей процес тягнеться з 2016 року.

Нагадаємо, 17 січня міжнародний реєстр збитків України, який створений Радою Європи у Гаазі, повідомляв про початок приймання заявок на компенсацію від родичів загиблих від рук окупантів Українців.

11 квітня Фокус із посиланням на рішення Львівського окружного адміністративного суду писав, що колишню курсантку Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба зобов'язали виплатити навчальному закладу 264 тисячі гривень компенсації після того, як вона написала рапорт про відрахування.