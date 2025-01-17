Загибель українців від російської агресії: Гаага почала приймати заявки на компенсацію від родичів

У Міжнародному реєстрі збитків розпочався прийом заяв від українців, чиї рідні та близькі загинули від рук російських військових. Початок роботи сервісу було відтерміновано через масштабну кібератаку на державні реєстри.

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Українці, які втратили родичів через російську військову агресію, можуть звернутися за отриманням компенсації за власний душевний біль та страждання. Про це повідомляє міжнародний реєстр збитків України, який створений Радою Європи у Гаазі.

Заяви категорії А2.1 подаються через веб-портал "Дія". Їх можуть подати батьки, інший з подружжя, цивільні партнери та діти осіб, які загинули внаслідок агресії Росії проти України, починаючи з 24 лютого 2022 року. Інші члени сім'ї також можуть подати заяву, якщо вони можуть довести наявність законного інтересу.

Заявники повинні будуть надати інформацію про себе, особу померлого, стосунки і померлою особою та подію, що спричинила смерть. Водночас, як наголошується, значний обсяг інформації та доказів буде автоматично взято з різних існуючих українських реєстрів для подальшого використання заявниками при заповненні та поданні заяв.

Відкриття подання заяв було відтерміновано через кібератаку на українські державні реєстри у грудні минулого року. Хоча, як наголошується, системи реєстру не постраждали, атака все ж таки ускладнила доступ заявників до інформації, яка міститься у державних реєстрах або базах даних.

Раніше у реєстрі вже відкрили категорію заяв A3.1, які стосується пошкодження або знищення житлового нерухомого майна. Наразі вже отримано орієнтовно 13000 заяв на загальну суму понад 800 мільйонів євро. Після відновлення роботи державних ресурсів в повному обсязі, реєстр відновить подання заяв за цією категорією, які поки що не приймають.

Нагадаємо, 19 грудня Міністерство юстиції України заявило про масштабний збій у мережі, яка обслуговує державні реєстри. Російські хакери стверджували, що вони зламали "Національні інформаційні системи України" та нібито видалили всю інформацію з державних реєстрів.

Про відновлення роботи реєстрів та онлайн-послуг Мінюст повідомив 8 січня.