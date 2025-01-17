Гибель украинцев от российской агрессии: Гаага начала принимать заявки на компенсацию от родственников

В Международном реестре убытков начался прием заявлений от украинцев, чьи родные и близкие погибли от рук российских военных. Начало работы сервиса было отсрочено из-за масштабной кибератаки на государственные реестры.

Related video

Украинцы, которые потеряли родственников из-за российской военной агрессии, могут обратиться за получением компенсации за собственную душевную боль и страдания. Об этом сообщает международный реестр убытков Украины, который создан Советом Европы в Гааге.

Заявления категории А2.1 подаются через веб-портал "Дія". Их могут подать родители, другой супруг, гражданские партнеры и дети лиц, погибших в результате агрессии России против Украины, начиная с 24 февраля 2022 года. Другие члены семьи также могут подать заявление, если они могут доказать наличие законного интереса.

Заявители должны будут предоставить информацию о себе, личности умершего, отношениях и умершим лицом и событие, повлекшее смерть. В то же время, как отмечается, значительный объем информации и доказательств будет автоматически взят из различных существующих украинских реестров для дальнейшего использования заявителями при заполнении и подаче заявлений.

Открытие подачи заявлений было отсрочено из-за кибератаки на украинские государственные реестры в декабре прошлого года. Хотя, как отмечается, системы реестра не пострадали, атака все же усложнила доступ заявителей к информации, которая содержится в государственных реестрах или базах данных.

Ранее в реестре уже открыли категорию заявлений A3.1, которые касается повреждения или уничтожения жилого недвижимого имущества. Сейчас уже получено ориентировочно 13000 заявлений на общую сумму более 800 миллионов евро. После восстановления работы государственных ресурсов в полном объеме, реестр возобновит подачу заявлений по этой категории, которые пока не принимают.

Напомним, 19 декабря Министерство юстиции Украины заявило о масштабном сбое в сети, которая обслуживает государственные реестры. Российские хакеры утверждали, что они взломали "Национальные информационные системы Украины" и якобы удалили всю информацию из государственных реестров.

О возобновлении работы реестров и онлайн-услуг Минюст сообщил 8 января.