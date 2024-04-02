Репарации через "Дію": Федоров рассказал о новом сервисе в приложении

В приложении "Дія" появился новый сервис, который будет отображать масштабы нанесенного Украине ущерба от российской агрессии. Сейчас заявления могут подавать владельцы уничтоженной или поврежденной недвижимости.

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Украинцы могут подавать заявления в международный реестр убытков через приложение "Дія". В будущем эти заявления станут основой для репараций, которые будет выплачивать Российская Федерация. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Запускаем новый важный сервис. Данные из международного Реестра будут основой для будущих репараций. Действие становится важной частью передачи и отображения масштабов ущерба от российской агрессии", — написал Федоров.

Он уточнил, что для того, чтобы воспользоваться сервисом сначала необходимо будет обновить приложение. После этого через "Дію" можно будет подавать заявления об уничтоженной или поврежденной недвижимости: частный дом, квартиру, дачный или садовый дом или другое жилое помещение. Министр отметил, что для подачи заявления надо быть владельцем имущества и иметь Акт об обследовании от местных властей.

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"Дальше будет возможность подавать заявления в реестр о вынужденном перемещении, вреде жизни, здоровью, пытках и сексуальном насилии. Потом жалобы сможет подавать бизнес и государство", — подчеркнул Федоров.

В конце он пояснил, что Министерство юстиции вместе с USAID и проектом TAPAS работают над достаточно сложным и длительным процессом репараций. Зато новый сервис в "Дії" предоставит украинцам возможность без лишней бюрократии и трудностей получить компенсацию от страны-агрессора.

Напомним, 2 апреля министр цифровой трансформации Михаил Федоров объявил о введении строгих ограничений на использование терминалов Starlink Вооруженными силами России.

1 апреля в интервью изданию Welt Федоров заявил, что в 2024 году в Украине существенно вырос показатель производства дронов дальнего действия, если сравнивать с прошлым годом.