Решение нашлось: армия РФ максимально ограничена в использовании Starlink, — Минцифры

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, Украина продолжает оставаться на связи с основателем американской компании SpaceX Илоном Маском, а их команды работают вместе.

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Министр цифровой трансформации Михаил Федоров объявил о введении строгих ограничений на использование терминалов Starlink вооруженными силами России. Об этом он сообщил немецкой газете Welt.

Согласно его заявлению, спутниковые системы, включая Starlink, попадали в руки потенциальных противников через нелегальные каналы посредством третьих стран, что делает их использование Вооруженными силами Украины неприемлемым.

При этом Федоров отметил, что украинская сторона нашла решение.

"Украина продолжит использовать Starlink, а россияне максимально ограничены в его использовании. Все необходимые решения уже приняты. Результат увидим в ближайшее время", — отметил Федоров.

Он также подчеркнул, что продолжает поддерживать связь с основателем американской компании SpaceX, Илоном Маском в контексте совместной работы команд.

"У нас есть стабильные поставки от Starlink. В этом нам помогают партнеры. SpaceX оперативно реагирует на любые проблемы, и на операционном уровне наши команды эффективно сотрудничают.", – резюмировал Федоров.

Ранее мы писали о том, что СМИ узнали, кто покупает спутниковые терминалы Starlink на черном рынке. Согласно данным журналистов, в странах с недостаточно развитой инфраструктурой связи и высоким спросом на высокоскоростной Интернет, наблюдается расцвет подпольной торговли американскими терминалами. Эта проблема особенно актуальна в странах, где установлены тоталитарные режимы.

Ранее, 20 марта, представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Москва считает законной военной целью сеть спутников, которые были выпущены компанией SpaceX.