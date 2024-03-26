Не только РФ: СМИ узнали, кто покупает спутниковые терминалы Starlink на черном рынке

По информации журналистов, подпольная торговля американскими терминалами возникла в странах, где есть проблемы со связью и востребован высокоскоростной Интернет. Речь идет, в том числе, о государствах, управляемых тоталитарными режимами.

Related video

Терминалы спутниковой связи Starlink компании SpaceX продаются на черном рынке по всему миру, в том числе в странах, в которых царят "репрессивные режимы". Об этом говорится в расследовании Bloomberg.

Журналисты выявили многочисленные примеры незаконной торговли и активации комплектов Starlink. По их словам, черный рынок Starlink возник в регионах с неоднородной связью, где востребован высокоскоростной и простой в использовании Интернет.

Важно

"Обеспокоены": в США начали расследование после появления Starlink у ВС РФ, — WP

Так, в Йемене, где идет гражданская война, правительственный чиновник признал факт широкого использования Starlink. Кроме того, расследователи выявили, что комплекты Starlink продаются в Венесуэле, где физические и юридические лица уже почти десять лет подвергаются санкциям США.

По данным авторов расследования, американские терминалы также попадают в Судан, где гражданская война привела к обвинениям в геноциде, преступлениях против человечности и сделала миллионы людей беженцами.

Сообщается, что золотодобытчикам в отдаленных районах вдоль границ Южного Судана и Центральноафриканской Республики услуги Starlink предоставлялись еще до войны.

"Это вызывает глубокую тревогу, поскольку не регулируется и возглавляется частной компанией. Нет ответственности за то, кто имеет к ним доступ и как он используется", — отметила старший научный сотрудник по международным вопросам и вопросам безопасности Австралийского института Эмма Шортис.

Журналисты также указали на то, что на родине Илона Маска в Южной Африке власти еще не одобрили использование Starlink, однако в стране "процветает" торговля терминалами, в том числе через соцсети. Также известно о торговле оборудованием в Гане и Зимбабве.

Напомним, по данным СМИ от 23 марта, российские военные начали чаще использовать американские системы спутниковой связи Starlink. По словам журналистов, об использовании россиянами Starlink им рассказали бойцы разведывательно-аналитического центра воюющей бригады "Буревій".

Ранее, 20 марта, представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Москва считает законной военной целью сеть спутников, которые были выпущены компанией SpaceX.