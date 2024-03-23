Заблокировать не могут: россияне наращивают использование Starlink в Украине, — Welt

По словам журналистов, заблокировать работу терминалов можно по геолокации. Украинские и российские войска находятся рядом, а потому блокировка отразится на обеих сторонах.

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Российские военные начали чаще использовать американские системы спутниковой связи Starlink от компании SpaceX. Об этом пишет немецкое издание Welt.

По словам журналистов, об использовании россиянами Starlink им рассказали бойцы разведывательно-аналитического центра воюющей бригады "Буревій".

"Без Starlink наша эффективность была бы явно снижена. Поэтому я бы сказал, что они также очень эффективны для россиян", – сказал командир подразделения Александр.

Отмечается, что устройства Starlink, которые были обнаружены в руках россиян на оккупированных территориях несколько недель назад, до сих пор активны. Более того, их становится больше.

Как рассказал руководитель подразделения радиоразведки с позывным "Михась", из перехвата разговоров россиян стало известно, что в Кременной даже есть магазин, где продают Starlink. Так, ВС РФ не могут работать в глубине РФ, но у них есть пространство для работы на линии фронта – на дистанции 30 или 50 километров.

В материале говорится, что заблокировать работу терминалов можно по геолокации. Украинские и российские войска находятся рядом, а потому блокировка отразится на обеих сторонах.

По словам неназванного офицера радиоразведки, ВС РФ используют Starlink для коррекции огня артиллерии. Сломать спутниковую связь нельзя.

Ранее СМИ сообщили, что в США начали расследование после появления Starlink у ВС РФ. По словам демократов американской Палаты представителей, если терминалы спутникового интернета действительно попали в руки россиян, это может свидетельствовать про обход санкций.

При этом в РФ назвали спутники SpaceX военными целями и пригрозили ответными мерами. Представительница МИД РФ Мария Захарова заявила, что коммерческие системы Starlink используются для разведки и проведения боевых операций.