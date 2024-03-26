Не тільки РФ: ЗМІ дізналися, хто купує супутникові термінали Starlink на чорному ринку

За інформацією журналістів, підпільна торгівля американськими терміналами виникла в країнах, де є проблеми зі зв'язком і попит на високошвидкісний інтернет. Ідеться, зокрема, про держави, керовані тоталітарними режимами.

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Термінали супутникового зв'язку Starlink компанії SpaceX продаються на чорному ринку в усьому світі, зокрема в країнах, де панують "репресивні режими". Про це йдеться в розслідуванні Bloomberg.

Журналісти виявили численні приклади незаконної торгівлі й активації комплектів Starlink. За їхніми словами, чорний ринок Starlink виник у регіонах із неоднорідним зв'язком, де затребуваний високошвидкісний і простий у використанні інтернет.

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Наприклад, у Ємені, де триває громадянська війна, урядовий чиновник визнав факт широкого використання Starlink. Також розслідувачі виявили, що комплекти Starlink продають у Венесуелі, де фізичні та юридичні особи вже майже десять років підпадають під санкції США.

За даними авторів розслідування, американські термінали також потрапляють до Судану, де громадянська війна призвела до звинувачень у геноциді, злочинах проти людяності й зробила мільйони людей біженцями.

Повідомляють, що золотошукачам у віддалених районах уздовж кордонів Південного Судану та Центральноафриканської Республіки послуги Starlink надавали ще до війни.

"Це викликає глибоку тривогу, оскільки не регулюється й очолюється приватною компанією. Немає відповідальності за те, хто має до них доступ і як він використовується", — зазначила старша наукова співробітниця з міжнародних питань і питань безпеки Австралійського інституту Емма Шортіс.

Журналісти також вказали на те, що на батьківщині Ілона Маска, у Південній Африці, влада ще не схвалила використання Starlink, проте в країні "процвітає" торгівля терміналами, зокрема через соцмережі. Також відомо про торгівлю обладнанням у Гані та Зімбабве.

Нагадаємо, за даними ЗМІ від 23 березня, російські військові почали частіше використовувати американські системи супутникового зв'язку Starlink. За словами журналістів, про використання росіянами Starlink їм розповіли бійці розвідувально-аналітичного центру бригади, що воює, "Буревій".

Раніше, 20 березня, представник Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що Москва вважає законною військовою ціллю мережу супутників, які були випущені компанією SpaceX.