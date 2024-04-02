Рішення знайшлося: армія РФ максимально обмежена у використанні Starlink, — Мінцифри

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, Україна продовжує залишатися на зв'язку із засновником американської компанії SpaceX Ілоном Маском, а їхні команди працюють разом.

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Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров оголосив про введення суворих обмежень на використання терміналів Starlink збройними силами Росії. Про це він повідомив німецькій газеті Welt.

Згідно з його заявою, супутникові системи, включно зі Starlink, потрапляли до рук потенційних супротивників через нелегальні канали за допомогою третіх країн, що робить їхнє використання Збройними силами України неприйнятним.

При цьому Федоров зазначив, що українська сторона знайшла рішення.

"Україна продовжить використовувати Starlink, а росіяни максимально обмежені в його використанні. Усі необхідні рішення вже ухвалено. Результат побачимо найближчим часом", — зазначив Федоров.

Він також наголосив, що продовжує підтримувати зв'язок із засновником американської компанії SpaceX, Ілоном Маском у контексті спільної роботи команд.

"У нас є стабільні поставки від Starlink. У цьому нам допомагають партнери. SpaceX оперативно реагує на будь-які проблеми, і на операційному рівні наші команди ефективно співпрацюють.", — резюмував Федоров.

Раніше ми писали про те, що ЗМІ дізналися, хто купує супутникові термінали Starlink на чорному ринку. Згідно з даними журналістів, у країнах з недостатньо розвиненою інфраструктурою зв'язку і високим попитом на високошвидкісний інтернет, спостерігається розквіт підпільної торгівлі американськими терміналами. Ця проблема особливо актуальна в країнах, де встановлено тоталітарні режими.

Раніше, 20 березня, представник Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що Москва вважає законною військовою ціллю мережу супутників, які були випущені компанією SpaceX.