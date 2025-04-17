Захотел перевестись: экс-главу ГФС Насирова могли мобилизовать в боевую бригаду, — СМИ

Бывший руководитель Государственной фискальной службы Роман Насиров, который перед заседанием суда по делу о получении взятки изъявил желание присоединиться к Вооруженным силам Украины, хотел перейти в другую часть, когда узнал, что его мобилизуют в бригаду, которая выполняет боевые задачи на передовой.

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Об этом стало известно из материалов следствия, которые зачитала прокурор во время судебных дебатов на заседании Высшего антикоррупционного суда передает корреспондент hromadske 17 апреля.

По данным следствия, командир воинской части рассказал, что знакомый Насирова позвонил ему и попросил взять экс-руководителя ГФС на военную службу, а позже они подвезли необходимые для этого документы.

"После того командир воинской части сообщил Насирову, что его бригада выполняет боевые задачи на границе боевого столкновения в восточном регионе. И Насиров сообщил, что он будет общаться с министром обороны для дальнейшего перевода в другую воинскую часть", — передает журналист объяснения прокурора.

При этом она уточнила, что следствие не имеет данных о том, действительно ли Насиров подавал обращение о переводе.

"Суспільне" передает, что речь шла о воинской части А0139. Журналисты также отмечают, что после объявления Насировым о присоединении к ВСУ его адвокаты подали ходатайство о приостановлении уголовного производства. По этому поводу прокурор отметила, что экс-чиновник может воспользоваться этим, чтобы выехать за границу, в частности в Израиль, где живет его семья.

Дело Романа Насирова: что известно

С мая 2015 по март 2017 года 46-летний Роман Насиров возглавлял Государственную фискальную службу. В 2021 году, по информации "Радио Свобода", он был фигурантом расследования по делу о газовых схемах, нанесших 150-миллионный ущерб государству. В октябре 2022 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НБУ) и Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) начали уголовное производство против экс-чиновника по подозрению в получении взятки в размере более 700 млн грн.

24 мая 2024 года Насиров вышел из СИЗО, уплатив залог 55 млн грн, после 19 месяцев пребывания под стражей. Его обязали носить электронный браслет, сдать все загранпаспорта и покидать Киев.

Общественная организация Transparency International 9 апреля сообщила, что Роман Насиров перед судебными дебатами по делу о газовых схемах экс-нардепа Александра Онищенко добровольно мобилизовался в Вооруженные силы Украины.

Информационное агентство "Укринформ" писало со ссылкой на документ о мобилизации, что Роман Насиров станет сапером и будет получать оклад 2 640 грн ежемесячно.

10 апреля Военная служба правопорядка заявила, что приказ о мобилизации экс-руководителя ГФС Насирова отменили по инициативе главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.