Захотів перевестися: ексглаву ДФС Насірова могли мобілізувати до бойової бригади, — ЗМІ

Колишній керівник Державної фіскальної служби Роман Насіров, який перед засіданням суду у справі про отримання хабаря виявив бажання приєднатися до Збройних сил України, хотів перейти в іншу частину, коли дізнався, що його мобілізують до бригади, яка виконує бойові завдання на передовій.

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Про це стало відомо з матеріалів слідства, які зачитала прокурорка під час судових дебатів на засіданні Вищого антикорупційного суду передає кореспондент hromadske 17 квітня.

За даними слідства, командир військової частини розповів, що знайомий Насірова зателефонував йому та попросив взяти екскерівника ДФС на військову службу, а пізніше вони підвезли необхідні для цього документи.

"Після того командир військової частини повідомив Насірову, що його бригада виконує бойові завдання на межі бойового зіткнення у східному регіоні. І Насіров повідомив, що він буде спілкуватися з міністром оборони для подальшого переведення до іншої військової частини", — передає журналіст пояснення прокурорки.

При цьому вона уточнила, що слідство не має даних про те, чи дійсно Насіров подавав звернення щодо переведення.

"Суспільне" передає, що мова йшла про військову частину А0139. Журналісти також зазначають, що після оголошення Насіровим про приєднання до ЗСУ його адвокати подали клопотання про зупинення кримінального провадження. Щодо цього прокурорка зауважила, що експосадовець може скористатися цим, щоб виїхати за кордон, зокрема до Ізраїлю, де живе його сім'я.

Справа Романа Насірова: що відомо

З травня 2015 по березень 2017 року 46-річний Роман Насіров очолював Державну фіскальну службу. У 2021 році, за інформацією "Радіо Свобода", він був фігурантом розслідування у справі про газові схеми, що завдали 150-мільйонних збитків державі. У жовтні 2022 року Національне антикорупційне бюро України (НБУ) та Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП) розпочали кримінальне провадження проти експосадовця за підозрою в отриманні хабаря в розмірі понад 700 млн грн.

24 травня 2024 року Насіров вийшов із СІЗО, сплативши заставу 55 млн грн, після 19 місяців перебування під вартою. Його зобов'язали носити електронний браслет, здати всі закордонні паспорти та покидати Київ.

Громадська організація Transparency International 9 квітня повідомила, що Роман Насіров перед судовими дебатами у справі про газові схеми екснардепа Олександра Онищенка добровільно мобілізувався до Збройних сил України.

Інформаційне агентство "Укрінформ" писало з посиланням на документ про мобілізацію, що Роман Насіров стане сапером й отримуватиме оклад 2 640 грн щомісяця.

10 квітня Військова служба правопорядку заявила, що наказ про мобілізацію екскерівника ДФС Насірова скасували за ініціативою головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.