Написал несколько "сценариев": инструктор готовил теракт на Яворовском полигоне

Военная контрразведка Службы безопасности при содействии главнокомандующего ВСУ задержала во Львовской области двойного вражеского агента, который одновременно работал на российскую разведку и ФСБ.

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Как сообщает СБУ, агентом оказался инструктор Яворовского полигона.

От российского ГРУ он получил задание осуществить ряд терактов против командиров ВСУ, которые вместе со своими подразделениями проходили боевую подготовку в местном учебном центре Сил обороны. Россияне даже позволили своему соратнику самому выбрать способ осуществления таких терактов. В частности, по одному из сценариев он должен был изготовить самодельное взрывное устройство, а затем скрыто заложить его в штабе или учебном корпусе. Также агент разрабатывал вариант использования "втемную" своего коллеги, который должен был занести замаскированную взрывчатку на тренировочную локацию. Еще одной "опцией" был российский ракетный удар по полигону.

СБУ задержала агента, когда тот готовил предложения по ликвидации для своего куратора.

Также в ходе расследования оказалось, что у мужчины был и куратор из ФСБ. По его указанию агент собирал информацию о количестве и специфике подразделений, которые тренируются на Яворовском полигоне.

У задержанного было изъято 3 телефона с сим-картами, которые он использовал, чтобы скрыть контакты с россиянами.

Агент ГРУ и ФСБ РФ — скриншот переписки инструктора из Яворова и куратора Фото: СБУ

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Задержанный находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Также мы сообщали, что в Херсоне мужчина по указанию российских кураторов готовил взрыв возле территориального центра комплектования и социальной поддержки, — причем спецслужбы РФ планировали взорвать взрывчатку дистанционно вместе с исполнителем.

Ранее мы писали, что в марте в Ровно прогремел взрыв возле ТРЦ. Там пострадали два человека. СБУ квалифицировала взрыв как теракт.