Написав декілька "сценаріїв": інструктор готував теракт на Яворівському полігоні

Військова контррозвідка Служби безпеки за сприяння головнокомандувача ЗСУ затримала у Львівській області подвійного ворожого агента, який одночасно працював на російську розвідку та ФСБ.

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Як повідомляє СБУ, агентом виявився інструктор Яворівського полігону.

Від російського ГРУ він отримав завдання здійснити низку терактів проти командирів ЗСУ, які разом зі своїми підрозділами проходили бойову підготовку в місцевому навчальному центрі Сил оборони. Росіяни навіть дозволили своєму поплічнику самому обрати спосіб здійснення таких терактів. Зокрема, за одним із сценаріїв він мав виготовити саморобний вибуховий пристрій, а потім приховано закласти його в штабі або навчальному корпусі. Також агент розробляв варіант використання "втемну" свого колеги, який мав занести замасковану вибухівку на тренувальну локацію. Ще одною "опцією" був російський ракетний удар по полігону.

СБУ затримала агента, коли той готував пропозиції з ліквідації для свого куратора.

Також під час розслідування виявилося, що у чоловіка був і куратор з ФСБ. За його вказівкою агент збирав інформацію про кількість та специфіку підрозділів, які тренуються на Яворівському полігоні.

У затриманого було вилучено 3 телефони із сім-картами, які він використовував, щоб приховати контакти з росіянами.

Агент ГРУ та ФСБ РФ — скриншот листування інструктора з Яворова та куратора Фото: СБУ

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Затриманий перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також ми повідомляли, що у Херсоні чоловік за вказівкою російських кураторів готував вибух біля територіального центру комплектування та соціальної підтримки, — причому спецслужби РФ планували підірвати вибухівку дистанційно разом з виконавцем.

Раніше ми писали, що у березні в Рівному пролунав вибух біля ТРЦ. Там постраждали двоє людей. СБУ кваліфікувала вибух як теракт.