"Приватизировал" церковь на 7 млн грн: на Киевщине задержали священника УПЦ МП, детали (фото)

Правоохранители 15 апреля задержали священника Украинской православной церкви Московского патриархата в селе Процив Бориспольского района Киевской области. Настоятелю религиозной общины объявлено о подозрении в присвоении церковного имущества и "приватизации" здания храма.

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Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

По данным правоохранителей, архимандрит в сговоре с родственницей незаконно завладел храмом и его хозяйственными помещениями площадью почти 500 квадратных метров. Для этого клирик подделал официальный документ, вписав в него ложную информацию о решении собрания общины о передаче церковного имущества, предоставил сфальсифицированный протокол церковному руководству и получил благословение на отчуждение помещений. На основании этого документа частный нотариус заключил договор пожертвования культовых сооружений на сумму более 7 млн грн в пользу сестры подозреваемого.

В Киевской области задержали настоятеля храма по подозрению в присвоении церковного имущества Фото: СБУ

Настоятелю сообщено о подозрении по фактам растраты имущества в особо крупных размерах и служебного подлога (ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины).

Официально имя подозреваемого не разглашается, но по данным источников "РБК-Украина" в правоохранительных органах речь идет о настоятеле храма Свято-Михайловского села Процив Юраше Владимире.

Правоохранители провели обыски у настоятеля религиозной общины на Киевщине Фото: Национальная полиция

В пресс-службе Службы безопасности Украины отмечают, что задержанный клирик УПЦ (МП) планировал единолично распоряжаться присвоенными зданиями через аффилированную структуру. Он мог продать храм третьим лицам или нелегально сдавать его в аренду.

В ведомстве рассказали, что во время обысков у священника и его близких нашли компьютеры, мобильные телефоны и сфальсифицированные "документы", которые являются доказательствами преступления.

Если вина архимандрита будет доказана, ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Священник УПЦ МП подозревается в присвоении церковного имущества Фото: СБУ СБУ и Нацполиция задержали священника УПЦ МП в Киевской области Фото: СБУ

Напомним, вечером 14 апреля в эфире ABC News показали видео из церкви в Сумах во время удара россиян на Вербное воскресенье.

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