"Приватизував" церкву на 7 млн грн: на Київщині затримали священника УПЦ МП, деталі (фото)

Правоохоронці 15 квітня затримали священника Української православної церкви Московського патріархату в селі Проців Бориспільського району Київської області. Настоятелю релігійної громади оголошено про підозру в привласненні церковного майна та "приватизації" будівлі храму.

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Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

За даними правоохоронців, архімандрит у змові з родичкою незаконно заволодів храмом і його господарськими приміщеннями площею майже 500 квадратних метрів. Для цього клірик підробив офіційний документ, вписавши до нього неправдиву інформацію про рішення зборів громади щодо передачі церковного майна, надав сфальсифікований протокол церковному керівництву та отримав благословення на відчуження приміщень. На підставі цього документу приватний нотаріус уклав договір пожертви культових споруд на суму понад 7 млн грн на користь сестри підозрюваного.

У Київській області затримали настоятеля храму за підозрою у привласненні церковного майна Фото: СБУ

Настоятелю повідомлено про підозру за фактами розтрати майна в особливо великих розмірах та службового підроблення (ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України).

Офіційно ім'я підозрюваного не розголошується, та за даними джерел "РБК-Україна" в правоохоронних органах ідеться про настоятеля храму Свято-Михайлівського села Проців Юраша Володимира.

Правоохоронці провели обшуки в настоятеля релігійної громади на Київщині Фото: Національна поліція

У пресслужбі Служби безпеки України зазначають, що затриманий клірик УПЦ (МП) планував одноосібно розпоряджатися привласненими будівлями через афілійовану структуру. Він міг продати храм третім особам чи нелегально здавати його в оренду.

У відомстві розповіли, що під час обшуків у священника та його близьких знайшли комп'ютери, мобільні телефони та сфальсифіковані "документи", які є доказами злочину.

Якщо провину архімандрита буде доведено, йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Священник УПЦ МП підозрюється у привласненні церковного майна Фото: СБУ СБУ і Нацполіція затримали священника УПЦ МП у Київській області Фото: СБУ

Нагадаємо, ввечері 14 квітня в ефірі ABC News показали відео з церкви в Сумах під час удару росіян на Вербну неділю.

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