"Предатель, из-за которого страдали все": в РФ обменяли бойца ВСУ, из-за которого пытали его сокамерников

Во время предпасхального обмена пленными с РФ 19 апреля, среди 277 бойцов Украина вернула 24-летнего бойца, которого его собратья считают предателем, поскольку он "сдавал" их россиянам, из-за чего те их пытали.

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Об этом в своем инстаграме рассказал экс-полоненный РФ Илья Ильяшенко с позывным "Смурф" — военнослужащий 23 отряда морской охраны Госпогранслужбы.

Он возмутился, что в списке освобожденных из плена оказался 24-летний Константин Белов, с которым они ранее находились в российском плену. Илья Ильяшенко назвал его предателем.

"Что же он такого сделал, спросите вы? Писал заявление чтобы остаться в РФ, умолял их не отпускать на обмен. Предоставлял фейковые показания против бойцов "Азова" и в целом на бойцов различных бригад. Когда у него спросили а почему же воевал за Украину — сказал что не хотел вообще с ними быть, они все нацисты, фашисты и т.д.", — рассказал "Смурф".

По его словам, Белов рассказывал россиянам, что родом из Донецка, но из-за оккупации был вынужден выехать на подконтрольную Украине территорию, а ему пришлось с ними переезжать к "бандеровцам".

"Рассказывал сказки якобы "Азов" держали его в плену и заставляли готовить еду. Подставил меня, ткнув пальцем на меня и сказав вертухаям что я стрелял из пулемета по р*сне на "Азовстали", после чего меня водили на допросы (конечно же не поговорить). Так же подставил еще одного бойца из барака (мы находились вместе, кто не понял), и того бойца забрали где-то на минут 30 а вернули синим, даже ходить не мог", — рассказал Илья Ильяшенко.

Он также отметил, что Белов сдавал россиянами сокамерников, которые разговаривали на украинском, из-за чего их потом беспощадно били и пытали.

"В целом этот человек предатель, из-за которого страдали все, кто с ним находился. Он чувствовал что ему никто ничего не сделает, поэтому вел себя максимально "свободно" и позволял то, чего другие не позволяли себе. Искренне хочу чтобы он знал, как его здесь ждали. И надеюсь на соответствующую реакцию наших спецслужб", — написал "Смурф".

Он добавил, что ему неприятно, что таких лиц освобождают из плена, в то время как достойные военные до сих пор там находятся.

Напомним, что ранее сообщалось, что украинских защитников, которые возвращаются из плена, спецслужбы проверяют на полиграфе, чтобы выявить, не завербовала ли их Россия. А украинская модификация методики выявления скрытой информации позволяет даже выяснить мотив сокрытия факта вербовки, если она была.