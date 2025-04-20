"Зрадник, через якого страждали всі": у РФ обміняли бійця ЗСУ, через якого катували його співкамерників

Під час передвеликоднього обміну полоненими з РФ 19 квітня, серед 277 бійців Україна повернула 24-річного бійця, якого його побратими вважають зрадником, оскільки він "здавав" їх росіянам, через що ті їх катували.

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Про це в своєму інстаграмі розповів експолонений РФ Ілля Ільяшенко з позивним "Смурф" — військовослужбовець 23 загону морської охорони Держприкордонслужби.

Він обурився, що у списку звільнених із полону виявився 24-річний Костянтин Бєлов, з якому вони раніше перебували в російському полоні. Ілля Ільяшенко назвав його зрадником.

"Що ж він такого зробив, спитаєте ви? Писав заяву щоб лишитись в РФ, благав їх не відпускати на обмін. Надавав фейкові свідчення проти бійців "Азову" та і в цілому на бійців різних бригад. Коли в нього спитали а чому ж воював за Україну — сказав що не хотів взагалі з ними бути, вони всі нацисти, фашисти тощо", — розповів "Смурф".

За його словами, Бєлов розповідав росіянам, що родом із Донецька, але через окупацію був вимушений виїхати на підконтрольну Україні територію, а йому довелося з ними переїздити до "бандерівців".

"Розповідав казки нібито "Азов" тримали його в полоні і змушували готувати їсти. Підставив мене, тикнув пальцем на мене і сказавши вєртухаям що я стріляв з кулемета по р*сні на "Азовсталі", після чого мене водили на допити (звісно ж не поговорити). Так само підставив ще одного бійця з барака (ми перебували разом, хто не зрозумів), і того бійця забрали десь на хвилин 30 а повернули синім, навіть ходити не міг", — розповів Ілля Ільяшенко.

Він також наголосив, що Бєлов здавав росіянами співкамерників, які розмовляли українською, через що їх потім нещадно били і катували.

"В цілому ця людина зрадник, через яку страждали всі, хто з ним перебував. Він відчував що йому ніхто нічого не зробить, тому поводився максимально "вільно" і дозволяв те, чого інші не дозволяли собі. Щиро хочу щоб він знав, як його тут чекали. І сподіваюсь на відповідну реакцію наших спецслужб", — написав "Смурф".

Він додав, що йому неприємно, що таких осіб звільняють з полону, в той час як гідні військові і досі там перебувають.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що українських захисників, які повертаються з полону, спецслужби перевіряють на поліграфі, щоб виявити, чи не завербувала їх Росія. А українська модифікація методики виявлення прихованої інформації дозволяє навіть з'ясувати мотив укриття факту вербовки, якщо вона була.