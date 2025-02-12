Операция "Щур": в СБУ рассказали, как разоблачили агента ФСБ в своих рядах (фото, видео)

По версии следствия, руководитель штаба Антитеррористического центра СБУ длительное время находился в разработке сотрудников внутренней безопасности СБУ. Сначала его использовали для дезинформации врага, а затем задержали. О ходе спецоперации глава службы Василий Малюк лично докладывал Владимиру Зеленскому.

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Служба безопасности Украины задержала руководителя штаба Антитеррористического центра СБУ, который работал на российские спецслужбы. Вместе с ним была разоблачена целая агентурная сеть ФСБ, которая собирала секретную информацию об обороноспособности Украины. Об этом сообщили в СБУ в среду, 12 февраля.

Задержанный передавал врагу сведения о расположении и передвижении украинских войск, состоянии критической инфраструктуры, результатах российских ракетных атак и даже данные о высшем военно-политическом руководстве государства.

Операция по разоблачению агента ФСБ получила название "Щур" Фото: СБУ

По данным СБУ, к делу причастны и родственники задержанного — его родители открыто поддерживали российскую агрессию и одобряли действия Путина. По аудиоперехватам, они знали о сотрудничестве сына с ФСБ. Им планируют объявить подозрение за оправдание российской агрессии.

Когда ФСБ завербовала руководителя штаба Антитеррористического центра СБУ

В СБУ заявили, что предатель был завербован еще в 2018 году в Вене. Некоторое время он был "законсервирован" российскими кураторами и не вел активной шпионской деятельности, но в конце 2024 года возобновил контакты с ФСБ. СБУ уже контролировала его действия и отслеживала всю коммуникацию.

Для передачи данных ФСБ использовала агента-посредника — гражданина Украины, который после Революции Достоинства сбежал в Россию. Ранее он работал в штабе Андрея Клюева, помогал финансировать "Антимайдан" и перевозил деньги из Москвы для проплаченных акций, рассказали в СБУ. Этому лицу также планируют объявить подозрение в государственной измене.

Агента ФСБ разоблачили среди руководства СБУ Фото: СБУ

По данным следствия, координировал агентурную сеть сотрудник ФСБ Юрий Шаталов. Предатель передавал ему информацию через конспиративную квартиру в Киеве, используя специальные мобильные устройства и зашифрованные каналы связи.

Спецоперация СБУ "Щур"

Спецоперация с привлечением сложного комплекса гласных и негласных мероприятий получила название "Щур". Спецслужбы полностью контролировали агента, фиксировали его действия, контакты и коммуникацию. По словам главы СБУ Василия Малюка, предатель фактически жил под постоянным аудио- и видеонаблюдением.

"Нейтрализация такого предателя — без преувеличения — историческая спецоперация, учитывая уровень агента, его профессиональную подготовку и тот масштаб вреда, который он потенциально мог бы нанести государственной безопасности во время войны. Дело находилось под моим личным контролем, а о разработке и реализации спецоперации я докладывал верховному Главнокомандующему, президенту Украины Владимиру Зеленскому, который был в курсе всех деталей", — рассказал Малюк.

Кроме того, украинская контрразведка использовала шпиона в собственной игре — через него врагу передавали большое количество дезинформации, что вводило российское командование в заблуждение.

Задержанному чиновнику объявлено подозрение в государственной измене (ст. 111 УКУ). Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

По данным источников "Цензор.НЕТ", задержан Дмитрий Козюра, кадровый сотрудник СБУ, который более 20 лет находился на должностях, предоставляющих доступ к совершенно секретной информации, имел широкий круг контактов в СБУ.

Напомним, председатель СБУ Василий Малюк лично участвовал в задержании штаб Антитеррористического центра Службы безопасности Украины.