Операція "Щур": у СБУ розповіли, як викрили агента ФСБ у своїх лавах (фото, відео)

За версією слідства, керівник штабу Антитерористичного центру СБУ тривалий час перебував у розробці співробітників внутрішньої безпеки СБУ. Спочатку його використали для дезінформації ворога, а потім затримали. Про перебіг спецоперації голова служби Василь Малюк особисто доповідав Володимиру Зеленському.

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Служба безпеки України затримала керівника штабу Антитерористичного центру СБУ, який працював на російські спецслужби. Разом із ним було викрито цілу агентурну мережу ФСБ, яка збирала секретну інформацію про обороноздатність України. Про це повідомили в СБУ у середу, 12 лютого.

Затриманий передавав ворогу відомості про розташування та пересування українських військ, стан критичної інфраструктури, результати російських ракетних атак і навіть дані щодо вищого військово-політичного керівництва держави.

Операція з викриття агента ФСБ отримала назву "Щур" Фото: СБУ

За даними СБУ, до справи причетні й родичі затриманого — його батьки відкрито підтримували російську агресію та схвалювали дії Путіна. За аудіоперехопленнями, вони знали про співпрацю сина з ФСБ. Їм планують оголосити підозру за виправдовування російської агресії.

Коли ФСБ завербувала керівника штабу Антитерористичного центру СБУ

У СБУ заявили, що зрадник був завербований ще у 2018 році у Відні. Деякий час він був "законсервований" російськими кураторами та не вів активної шпигунської діяльності, але наприкінці 2024 року поновив контакти з ФСБ. СБУ вже контролювала його дії та відстежувала всю комунікацію.

Для передачі даних ФСБ використовувала агента-посередника — громадянина України, який після Революції Гідності втік до Росії. Раніше він працював у штабі Андрія Клюєва, допомагав фінансувати "Антимайдан" і перевозив гроші з Москви для проплачених акцій, розповіли в СБУ. Цій особі також планують оголосити підозру в державній зраді.

Агента ФСБ викрили серед керівництва СБУ Фото: СБУ

За даними слідства, координував агентурну мережу співробітник ФСБ Юрій Шаталов. Зрадник передавав йому інформацію через конспіративну квартиру в Києві, використовуючи спеціальні мобільні пристрої та зашифровані канали зв’язку.

Спецоперація СБУ "Щур"

Спецоперація із залученням складного комплексу гласних та негласних заходів отримала назву "Щур". Спецслужби повністю контролювали агента, фіксували його дії, контакти та комунікацію. За словами голови СБУ Василя Малюка, зрадник фактично жив під постійним аудіо- та відеоспостереженням.

"Нейтралізація такого зрадника — без перебільшення — історична спецоперація, зважаючи на рівень агента, його професійну підготовку і той масштаб шкоди, який він потенційно міг би завдати державній безпеці під час війни. Справа перебувала під моїм особистим контролем, а про розробку та реалізацію спецоперації я доповідав верховному Головнокомандувачу, президенту України Володимиру Зеленському, який був у курсі всіх деталей", — розповів Малюк.

Крім того, українська контррозвідка використала шпигуна у власній грі — через нього ворогу передавали велику кількість дезінформації, що вводило російське командування в оману.

Затриманому посадовцю оголошено підозру в державній зраді (ст. 111 ККУ). Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

За даними джерел "Цензор.НЕТ", затримано Дмитра Козюру, кадрового співробітника СБУ, який понад 20 років перебував на посадах, які надають доступ до цілком таємної інформації, мав широке коло контактів в СБУ.

Нагадаємо, голова СБУ Василь Малюк особисто брав участь у затриманні штаб Антитерористичного центру Служби безпеки України.

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