Суд надав БЕБ інформацію про усіх українських користувачів OnlyFans: у моделей вже були обшуки

Як йдеться в ухвалі суду, детективи БЕБ отримали дати народження, ПІБ та реєстраційні номери платників податків користувачів, які заробляють на OnlyFans. На ситуацію вже відреагували у Верховній Раді.

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Шевченківський районний суд Києва надав групі детективів Бюро економічної безпеки тимчасовий доступ до інформації про всіх громадян України, зареєстрованих на платформі OnlyFans, які отримують там доходи. Про це йдеться у рішенні суду від 20 вересня.

Згідно з ухвалою суду, детективи БЕБ отримали наступну інформацію щодо українців та інших осіб, які проживають на території України, котрі мають зареєстровані анкети (створені акаунти) на платформі OnlyFans:

прізвище, ім`я, по батькові;

дата народження;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

іншу інформацію стосовно творців платного контенту, яка є у розпорядженні Державної податкової служби.

Водночас юристка Леся Михайленко напередодні повідомила про те, що БЕБ почало приходити з обшуками до тих моделей OnlyFans, які вже зареєстрували ФОПи, подали декларації та сплатили податки.

Вона пояснила, що після того, як ДПС на початку осені отримала дані про доходи моделей OnlyFans, 70-80% з них зареєструватися як ФОП на 3-й групі та сплатили податки. І саме до них, за словами Михайленко, прийшли з обшуками детективи БЕБ.

"Судові ухвали на обшук ґрунтуються на сфабрикованих матеріалах слідства, де вказані нереальні суми незадекларованих доходів, а також ніби існуючий взаємозв'язок із попередньою справою. При цьому ні слова про сплачені податки", — зазначила Михайленко.

Юристка підкреслила, що моделям інкримінують статтю 209 ККУ (відмивання коштів) та аргументують це тим, що виведення коштів через систему, яку надає OnlyFans, є відмиванням.

Водночас в оновлені цього поста Михайленко зазначила, що після розголосу вона поспілкувалась з "різними людьми", які пообіцяли "розібратись і не тиснути на моделей".

Що кажуть народні депутати

Голова податкового комітету ВРУ Данило Гетманцев зазначив, що 350 моделей Onlyfans подали декларації про майновий стан і доходи, задекларувавши 305,4 млн грн доходу, а також сплатили 59 млн грн ПДФО та військового збору.

"Це дуже важливі гроші для країни у війну і ми вдячні дівчатам за їхню відповідальну позицію та внесок в перемогу. Факт, що дівчата не сплатили податок своєчасно не може бути підставою для кримінального переслідування, якщо податки сплачено", — написав Гетманцев.

Він попросив моделей більше не повторювати таких помилок та заявив, що переслідування творців подібного контенту потрібно завершувати.

"Мені здається, що фестиваль лицемірства, коли суспільство однією рукою "морально засуджує", а іншою бере гроші на армію, або коли творців контенту переслідують його користувачі, треба завершувати. Чесність по відношенню до самих себе — те, чого нам сьогодні дуже не вистачає. Буду наполягати на включенні законопроекту колег про декриміналізацію ст.301 у ПД ВР (порядок денний Верховної Ради, — ред.)", — наголосив Гетманцев.

На ситуацію відреагував також народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк, який заявив, що обшуки у тих, хто сплатив податки — це "не ок".

"Не ок одночасно вимагати платити податки за порно і так само одночасно залишити кримінальну відповідальність за виготовлення", — написав Железняк.

Він також висловив сподівання, що незабаром виготовлення дорослого контенту декриміналізують, а БЕБ займеться іншими справами.

"Про випадки подальших зухвалих дій повідомляйте ТСК. Реакція буде достатньо швидка", — наголосив Железняк.

Нагадаємо, 18 грудня в Одесі майстриня манікюру "здала" свою клієнтку за створення контенту для OnlyFans.