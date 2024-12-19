Суд предоставил БЭБ информацию обо всех украинских пользователях OnlyFans: у моделей уже были обыски

Как говорится в постановлении суда, детективы БЭБ получили даты рождения, ФИО и регистрационные номера налогоплательщиков пользователей, которые зарабатывают на OnlyFans. На ситуацию уже отреагировали в Верховной Раде.

Related video

Шевченковский районный суд Киева предоставил группе детективов Бюро экономической безопасности временный доступ к информации обо всех гражданах Украины, зарегистрированных на платформе OnlyFans, которые получают там доходы. Об этом говорится в решении суда от 20 сентября.

Согласно постановлению суда, детективы БЭБ получили следующую информацию относительно украинцев и других лиц, проживающих на территории Украины, которые имеют зарегистрированные анкеты (созданные аккаунты) на платформе OnlyFans:

фамилия, имя, отчество;

дата рождения;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

другую информацию относительно создателей платного контента, которая есть в распоряжении Государственной налоговой службы.

В то же время юрист Леся Михайленко накануне сообщила о том, что БЭБ начало приходить с обысками к тем моделям OnlyFans, которые уже зарегистрировали ФОПы, подали декларации и уплатили налоги.

Она пояснила, что после того, как ГНС в начале осени получила данные о доходах моделей OnlyFans, 70-80% из них зарегистрироваться как ФЛП на 3-й группе и уплатили налоги. И именно к ним, по словам Михайленко, пришли с обысками детективы БЭБ.

"Судебные постановления на обыск основываются на сфабрикованных материалах следствия, где указаны нереальные суммы незадекларированных доходов, а также якобы существующая взаимосвязь с предыдущим делом. При этом ни слова об уплаченных налогах", — отметила Михайленко.

Юрист подчеркнула, что моделям инкриминируют статью 209 УКУ (отмывание средств) и аргументируют это тем, что вывод средств через систему, которую предоставляет OnlyFans, является отмыванием.

В то же время в обновлении этого поста Михайленко отметила, что после огласки она пообщалась с "разными людьми", которые пообещали "разобраться и не давить на моделей".

Что говорят народные депутаты

Председатель налогового комитета ВРУ Даниил Гетманцев отметил, что 350 моделей Onlyfans подали декларации об имущественном состоянии и доходах, задекларировав 305,4 млн грн дохода, а также уплатили 59 млн грн НДФЛ и военного сбора.

"Это очень важные деньги для страны в войну и мы благодарны девушкам за их ответственную позицию и вклад в победу. Факт, что девушки не уплатили налог своевременно не может быть основанием для уголовного преследования, если налоги уплачены", — написал Гетманцев.

Он попросил моделей больше не повторять таких ошибок и заявил, что преследование создателей подобного контента нужно завершать.

"Мне кажется, что фестиваль лицемерия, когда общество одной рукой "морально осуждает", а другой берет деньги на армию, или когда создателей контента преследуют его пользователи, надо завершать. Честность по отношению к самим себе — то, чего нам сегодня очень не хватает. Буду настаивать на включении законопроекта коллег о декриминализации ст.301 в ПД ВР (повестку дня Верховной Рады, — ред.)", — подчеркнул Гетманцев.

На ситуацию отреагировал также народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк, который заявил, что обыски у тех, кто уплатил налоги — это "не ок".

"Не ок одновременно требовать платить налоги за порно и так же одновременно оставить уголовную ответственность за изготовление", — написал Железняк.

Он также выразил надежду, что вскоре изготовление взрослого контента декриминализируют, а БЭБ займется другими делами.

"О случаях дальнейших дерзких действий сообщайте ВСК. Реакция будет достаточно быстрая", — подчеркнул Железняк.

Напомним, 18 декабря в Одессе мастерица маникюра "сдала" свою клиентку за создание контента для OnlyFans.