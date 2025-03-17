Где в Украине больше всего роскошных авто премиум-класса (статистика)

Владельцы дорогих авто за 2024 год пополнили государственный бюджет на 220 миллионов гривен. Эксперты определили, в каких регионах Украины больше всего плательщиков налога на роскошь.

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В Украине насчитывается не менее 10 217 элитных автомобилей. Именно столько машин подпадают под налог на роскошь в 2025 году. Такую статистику опубликовал Институт исследований авторынка.

Из этого количества 7193 авто зарегистрировано на физических лиц, а 3024 — на юридических. В общем, роскошные машины составляют 0,088% всего автопарка Украины.

Больше всего дорогих авто зарегистрировано в Киеве Фото: Институт исследований авторынка

Владельцы дорогих авто в 2024 году заплатили 220 миллионов гривен транспортного налога (также известного, как налог на роскошь), что на 37% больше, чем годом ранее. Физические лица пополнили госбюджет на 136,2 миллиона гривен, а юридические — на 83,5 млн гривен. Напомним, что ставка налога на роскошь составляет 25 000 гривен.

Нетрудно догадаться, что больше всего авто премиум-класса поставлено на учет в Киеве — их владельцы уплатили 62,2 млн гривен за 2024 год. Также немало элитных автомобилей зарегистрировано в Днепропетровской (21,2 млн гривен), Одесской (18,8 млн) и Киевской (17,2 млн) областях.

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Под налог на роскошь в 2025 году подпадают автомобили в возрасте до 5 лет и ценой от 3 миллионов гривен (375 минимальных зарплат). В 2024 году минимальная стоимость составляла 2 662 500 гривен.

Модели авто, на которые распространяется транспортный налог, заносятся в специальный список Минэкономики. В 2024 году в него внесли 488 авто, а в 2025 — только 352. Примечательно, что в этом списке по неизвестным причинам нет Ferrari или McLaren, то есть эти авто не подпадают под налог на роскошь в Украине.

Также Фокус писал, что недавно в Украину завезли эксклюзивный суперкар Aston Martin за $2,7 миллиона.