Де в Україні найбільше розкішних авто преміумкласу (статистика)

Власники дорогих авто за 2024 рік поповнили державний бюджет на 220 мільйонів гривень. Експерти визначили, в яких регіонах України найбільше платників податку на розкіш.

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В Україні нараховується щонайменше 10 217 елітних автомобілів. Саме стільки машин підпадають під податок на розкіш у 2025 році. Таку статистику опублікував Інститут досліджень авторинку.

Із цієї кількості 7193 авто зареєстровано на фізичних осіб, а 3024 — на юридичних. Загалом, розкішні машини становлять 0,088% усього автопарку України.

Найбільше дорогих авто зареєстровано в Києві Фото: Інститут досліджень авторинку

Власники дорогих авто в 2024 році заплатили 220 мільйонів гривень транспортного податку (також відомого, як податок на розкіш), що на 37% більше, аніж роком раніше. Фізичні особи поповнили держбюджет на 136,2 мільйона гривень, а юридичні – на 83,5 млн гривень. Нагадаємо, що ставка податку на розкіш становить 25 000 гривень.

Неважко здогадатися, що найбільше авто преміумкласу поставлено на облік у Києві – їх власники сплатили 62,2 млн гривень за 2024 рік. Також чимало елітних автомобілів зареєстровано в Дніпропетровській (21,2 млн гривень), Одеській (18,8 млн) і Київській (17,2 млн) областях.

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Під податок на розкіш у 2025 році підпадають автомобілі віком до 5 років та ціною від 3 мільйонів гривень (375 мінімальних зарплат). У 2024 році мінімальна вартість становила 2 662 500 гривень.

Моделі авто, на які розповсюджується транспортний податок, заносяться в спеціальний список Мінекономіки. У 2024 році до нього внесли 488 авто, а в 2025 – лише 352. Примітно, що в цьому списку із невідомих причин немає Ferrari чи McLaren, тобто ці авто не підпадають під податок на розкіш в Україні.

Також Фокус писав, що нещодавно в Україну завезли ексклюзивний суперкар Aston Martin за $2,7 мільйона.