Учив, як багатіти: поліція викрила інстаблогера, що не сплатив 70 млн грн податків

Нардеп Данило Гетманцев стверджує, що блогер Андрій М. заробив мільйони на рекламі "лакшері-життя" під час війни, та не сплатив з них "жодної копійки податків".

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Український блогер, який учив підписників заробляти, не декларував багатомільйонні доходи та ухилявся від сплати податків. Його викрили слідчі Національної поліції України разом зі співробітниками Державної податкової служби та стягнули з блогера до державного бюджету 70,7 млн гривень недоїмки. Про це народний депутат України від партії "Слуга Народу", голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у своєму Telegram-каналі.

За словами Данила Гетманцева, поліція змусила інстаблогера сплатити 70,7 млн грн податків із незадекларованих доходів Фото: Скриншот

За словами Гетманцева, блогер Андрій Олександрович М. рекламував на своїй сторінці в Instagram "лакшері-життя" та вчив 68 тисяч підписників заробляти, проте не сплатив зі своїх доходів "жодної копійки податків".

"Правду сказати, на відміну від своїх колег, що, як правило, вчать тому, що не вміють, Андрій зміг добряче, хоч і не у той спосіб, якому вчив підписників, заробити на своїй сторінці", — зазначив депутат.

Співробітники Національної поліції та Державної податкової служби перевірили історію фінансових операцій рахунків блогера і виявили, що він недоплатив державі 70,7 млн грн зі своїх доходів, стверджує Гетманцев. Також, за інформацією нардепа, слідчі викрили його спільників-"дроперів", які надавали йому доступ до своїх карт і рахунків для проведення фінансових махінацій.

"При цьому, сума не остаточна, робота триває", — додав парламентар.

Гетманцев не називає повного імені блогера, однак видання OBOZ.UA із посиланням на власні джерела у податковій службі припускає, що мова йде про Андрія Міщенка (andy__dollar). За інформацією джерел видання, саме його зобов'язали сплатити 68,3 млн гривень податків, і якщо виходити зі ставки оподаткування у 19,5%, можна порахувати, що загальний прибуток блогера складав понад 848 млн грн.

Нагадаємо, 13 грудня блогер-мільйонник Владислав Олейниченко (Crawly) повідомив, що подав позов на поляків до міжнародного суду ЄС після того, як його депортували з Польщі до України.

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