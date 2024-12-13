Учил, как богатеть: полиция разоблачила инстаблогера, который не уплатил 70 млн грн налогов

Нардеп Даниил Гетманцев утверждает, что блогер Андрей М. заработал миллионы на рекламе "лакшери-жизни" во время войны, и не уплатил с них "ни копейки налогов".

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Украинский блогер, который учил подписчиков зарабатывать, не декларировал многомиллионные доходы и уклонялся от уплаты налогов. Его разоблачили следователи Национальной полиции Украины вместе с сотрудниками Государственной налоговой службы и взыскали с блогера в государственный бюджет 70,7 млн гривен недоимки. Об этом народный депутат Украины от партии "Слуга народа", председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Даниила Гетманцева, полиция заставила инстаблогера уплатить 70,7 млн грн налогов с незадекларированных доходов Фото: Скриншот

По словам Гетманцева, блогер Андрей Александрович М. рекламировал на своей странице в Instagram "лакшери-жизнь" и учил 68 тысяч подписчиков зарабатывать, однако не уплатил со своих доходов "ни копейки налогов".

"Правду сказать, в отличие от своих коллег, которые, как правило, учат тому, что не умеют, Андрей смог хорошо, хоть и не тем способом, которому учил подписчиков, заработать на своей странице", — отметил депутат.

Сотрудники Национальной полиции и Государственной налоговой службы проверили историю финансовых операций счетов блогера и обнаружили, что он недоплатил государству 70,7 млн грн со своих доходов, утверждает Гетманцев. Также, по информации нардепа, следователи разоблачили его сообщников-"дроперов", которые предоставляли ему доступ к своим картам и счетам для проведения финансовых махинаций.

"При этом, сумма не окончательная, работа продолжается", — добавил парламентарий.

Гетманцев не называет полного имени блогера, однако издание OBOZ.UA со ссылкой на собственные источники в налоговой службе предполагает, что речь идет об Андрее Мищенко (andy__dollar). По информации источников издания, именно его обязали уплатить 68,3 млн гривен налогов, и если исходить из ставки налогообложения в 19,5%, можно посчитать, что общая прибыль блогера составляла более 848 млн грн.

Напомним, 13 декабря блогер-миллионник Владислав Олейниченко (Crawly) сообщил, что подал иск на поляков в международный суд ЕС после того, как его депортировали из Польши в Украину.

11 декабря в сети распространялось видео, на котором блогер Супер Денчик устроил дебош в ресторане McDonald's на Крещатике в Киеве и пытался подраться с правоохранителями.