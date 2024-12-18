Військовим присвоять Military ID: Рада підтримала зміни до правил військового обліку, деталі

Схвалений парламентарями законопроєкт передбачає надання військовим унікального електронного ідентифікатора Military ID, який має спростити отримання пільг і соціальних послуг.

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Верховна Рада підтримала в цілому створення Єдиного державного реєстру військовослужбовців і запровадження електронних сервісів для військових ЗСУ та їхніх родин, повідомив народний депутат України від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

Нардеп Олексій Гончаренко розповів, що передбачає законопроєкт про Єдиний держреєстр військовослужбовців Фото: Скриншот

За словами нардепа, створення законопроєкт №12066 про створення Єдиного державного реєстру військовослужбовців підтримали 254 депутати.

Олексій Гончаренко пояснив, які зміни передбачає схвалений законопроєкт:

створення єдиного реєстру військового обліку та електронних сервісів для військових і їхніх родин;

присвоєння військовослужбовцям Military ID — унікального електронного ідентифікатора, завдяки якому військові зможуть отримувати пільги та соціальні послуги через державні вебпортали;

інтеграція реєстру з Електронною системою охорони здоров’я з Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів, що має спростити обмін даними та дозволити військовослужбовцям отримувати доступ до програм лояльності, знижок та нових сервісів на платформі "Армія+".

Інформація в реєстрі зберігатиметься протягом 70 років, зазначив нардеп.

Про схвалення законопроєкту в цілому повідомив також народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк. За його словами, це рішення спростить і вдосконалить ведення обліку українських військовослужбовців.

Ярослав Железняк повідомив про схвалення в цілому законопроєкту про держреєстр військовослужбовців Фото: Скриншот

Нагадаємо, 17 грудня народний депутат Ярослав Железняк повідомляв, що Верховна Рада підтримала законопроєкт про множинне громадянство. Проєкт іще має пройти друге читання і, якщо його приймуть в цілому, громадяни України зможуть отримувати іноземне громадянство, не відмовляючись від українського, сказали в Міністерстві внутрішніх справ України.

16 грудня комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації схвалив законопроєкт, який зобов'яже чоловіків із групами інвалідності пройти повторні огляди з 1 квітня до 1 листопада 2025 року.